Мал, да дорог: в Тамбове обсудили развитие ИЖС в стране

Индивидуальное жилищное строительство все больше набирает популярность в России. По данным опроса, проведенного Институтом развития ДОМ.РФ совместно с ВЦИОМом, около 68% из 61,8 млн российских семей считают индивидуальный дом наиболее предпочтительным видом жилья. А 19,7 млн семей, живущих в многоквартирных домах, хотели бы переехать в индивидуальное жилье, и это более половины от общего количества жителей многоэтажек. Как помочь развитию рынка малоэтажного жилищного строительства и воплотить мечты россиян о собственном доме, эксперты строительной индустрии обсудили на форуме «Среда для жизни: Свой дом», который прошел 18–19 августа в Тамбове . «Известия» побывали на форуме и пообщались с его участниками.

В помощь ипотечникам

По данным опроса « ДОМ.РФ » и ВЦИОМа, для 2/3 горожан, желающих переехать в собственный дом, препятствием становится отсутствие необходимых средств. Данную проблему призваны решить удобные ипотечные механизмы, развитию которых сегодня уделяют особое внимание как « ДОМ.РФ » , так и руководство России. Неудивительно, что посетивший форум председатель правительства Михаил Мишустин обратился к этой теме, объявив о бессрочном продлении «Сельской ипотеки» по ставке 3% годовых. «Недавно было принято решение распространить «Льготную ипотеку» на строительство частных домов своими силами, — рассказал Михаил Мишустин. — Ставка не превысит 7%, а его [кредита] максимальный размер в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн, для остальных регионов — 6 [млн]. Хочу сказать еще о продлении «Сельской ипотеки». Теперь срок ее действия не будет ограничен. Жители села смогут оформлять кредиты, не опасаясь, что не успеют до завершения этой программы. При этом ставка останется прежней — 3%».

В рамках форума премьер-министр РФ осмотрел выставочные стенды, посвященные индивидуальному жилищному строительству, обратив внимание на отечественные новинки — быстровозводимые индивидуальные дома. По мнению Мишустина, упрощение доступа потребителей к простым и быстрым в строительстве и доступным по цене проектам чрезвычайно важно для потребителей. «Нужно все сделать, чтобы это было удобно и комфортно людям. И, конечно же, доступность таких технологий — это за нами», — заявил Мишустин.

Важность ипотечных программ с государственным участием для развития рынка индивидуального жилищного строительства особенно подчеркнул, выступая на форуме, генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. «Мы видим, что семь из десяти российских семей называют индивидуальный дом идеальным форматом жилья для себя. При этом в реальности в частном доме живут лишь четыре семьи из десяти. Этот разрыв между запросами граждан и текущим положением дел свидетельствует о том, что рынок ИЖС в России имеет огромный нераскрытый потенциал. И главный ключ к этому потенциалу — доступная ипотека, о чем неоднократно говорил и президент. Если в сегменте многоквартирных домов каждая вторая квартира сегодня покупается с ипотекой, то в секторе ИЖС — не более 5%. «ДОМ.РФ» проводит масштабную работу по развитию этого рынка, в том числе по стандартизации и цифровизации частного домостроения и повышению доступности ИЖС. Одним из драйвером спроса на индивидуальные дома стало распространение на ИЖС льготных ипотечных программ с госучастием . Рассчитываем, что этот сегмент кредитования будет развиваться», — отметил Мутко.

Уже сегодня усилия по развитию ипотечных программ, в том числе с государственным участием, приносит свои плоды. Только в 2022 году более 2500 семей оформили в банке «ДОМ.РФ» кредиты на сумму свыше 11 млрд рублей, рассказала на форуме «Среда для жизни» руководитель направления «Ипотечные продажи» банка «ДОМ.РФ» Светлана Дусмухамедова. По ее мнению, рост интереса к индивидуальному жилищному строительству также связан с активными усилиями государства по запуску льготных программ кредитования.

В режиме одного окна

Одной из важных задач для государства является снятие административных и организационных барьеров, встающих на пути индивидуальных застройщиков. Выбор наиболее подходящего проекта, соответствующего современным требованиям с точки зрения надежности, безопасности и экологичности, выбор застройщика, оформление необходимой документации отнимают немало времени и сил. Чтобы максимально упростить и стандартизировать всю процедуру от подбора индивидуального проекта до регистрации права на жилье «ДОМ.РФ» запустил суперсервис «строим.дом.рф», где можно в режиме одного окна запустить процесс строительства дома, если надо, то с оформлением ипотеки.

Посетитель портала «строим. дом. рф» может выбрать типовой проект индивидуального дома из представленных на портале 466 вариантов, найти подходящего подрядчика из числа 88 зарегистрированных на портале проверенных стройкомпаний, а также воспользоваться ипотечным калькулятором и выбрать банк для получения ипотечного кредита. «Суперсервис призван максимально упростить процесс частного домостроения, в том числе в части подготовки необходимых для стройки документов, прохождения согласовательных процедур и выбора доступного кредитного продукта. Банки — участники проекта получают удобный цифровой канал, чтобы предлагать клиентам ипотеку на качественные проекты домов от проверенных производителей », — прокомментировал управляющий директор «ДОМ.PФ» по цифровой трансформации Николай Козак. По словам Козака, постепенно функционал портала будет расширяться. Здесь можно будет купить землю, заказать изыскательные и кадастровые работы, ввести дом в эксплуатацию и зарегистрировать права на жилье. Для этого запланирована интеграция с госуслугами, системами Росреестра и других ведомств.

Уже сейчас на полях форума «Среда для жизни: Свой дом» состоялось подписание соглашения с Росбанком и Альфа-банком о подключении к суперсервису, ранее к нему присоединились и другие банки, в том числе банк « ДОМ.РФ » и Сбербанк. Число банков, подключившихся к нему, будет расти и далее.

Комплексный подход и зеленые стандарты

Важным в « ДОМ.РФ » считают реализацию комплексных проектов ИЖС на неиспользуемых федеральных землях. В планах госкомпании — 12 таких проектов, один из которых запущен в Иркутской области. В этой связи актуально предложение об интеграции в механизм комплексного развития территорий (КРТ) аукционов «за долю», которые проводятся « ДОМ.РФ » в рамках работы по перезагрузке федеральных участок в регионах . «Такие аукционы помогают застройщикам снизить расходы на этапе получения земли под застройку: на торгах за участок инвесторы рассчитываются не деньгами, а квадратными метрами. Синергия двух механизмов привлечет застройщиков на рынок комплексного жилищного строительства, в том числе индивидуальног о», — рассказал заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов.

Еще одним значимым новшеством, о котором было объявлено на форуме, стала разработка зеленых национальных стандартов индивидуального жилищного строительства, над которыми ведут совместную работу « ДОМ.РФ » и Минстрой России. Об этой работе рассказала директор по устойчивому развитию «ДОМ.РФ» Марина Слуцкая. По ее словам, зеленые стандарты будут включать в себя целый комплекс критериев, которые сейчас активно обсуждаются с застройщиками, архитекторами, проектировщиками и производителями материалов для частных домов, экспертами рынка зеленого строительства. Сегодня в зеленый стандарт уже включено более 80 критериев, затрагивающих все этапы строительства здания — от планировки до эксплуатации. Разработку зеленого нацстандарта с учетом мнения профессионального сообщества планируется завершить в 2023 году.

«Загородное жилье пользуется повышенным спросом у россиян, это порядка половины ввода новых квадратных метров, поэтому ИЖС и малоэтажное строительство системно поддерживаются государством, — заявила Марина Слуцкая. — Для развития ИЖС в стране создаются базовые условия — от общедоступных качественных типовых проектов и льготных ипотечных программ для граждан до подготовки земельных участков и проектного финансирования для застройщиков. Не менее важно, чтобы жилье отвечало текущим трендам устойчивого развития. Именно для этого и нужен новый стандарт, который не только станет базой для оценки экологической безопасности строительства и комфортности проживания, но и позволит минимизировать негативные последствия на окружающую среду. Планируем, что стандарт будет человекоцентричным и поставит во главу угла благополучие, здоровье, комфорт среды обитания».

«ДОМ.РФ» — один из двигателей зеленой повестки в строительной отрасли. Сейчас совместно с Минстроем РФ он завершает утверждение добровольного ГОСТ Р для зеленого многоквартирного строительства. Расширение данной работы на сферу индивидуального и малоэтажного строительства станет вполне логичным и будет способствовать созданию экологичной среды обитания для жителей всех регионов России.

Среда для лучшей жизни

Тема тамбовского форума этого года — «Среда для жизни», и выбор этой темы не случаен. Сегодня все больше людей придает значение наличию поблизости от дома объектов инфраструктуры, повышающих качество жизни, — удобных подъездов и выездов, остановок общественного транспорта, социальных объектов, объектов торговли и услуг, детских площадок и зон отдыха. Еще недавно развитая инфраструктура считалась уделом крупных городов, и ее отсутствие являлось для горожан значимой причиной для того, чтобы делать выбор в пользу проживания в многоквартирных домах, но зато в городских районах с развитой инфраструктурой. Однако сейчас ситуация начинает качественно меняться — не в последнюю очередь благодаря поддержке инфраструктурных проектов со стороны государственных структур. Именно об этом высказался в рамках дискуссии на форуме губернатор Курской области Роман Старовойт: «Мы не просто меняем городскую среду — мы меняем менталитет. И настроение у людей меняется, меняется их отношение к тому, что мы создаем».

Комплексное развитие территорий в сфере малоэтажного строительство стало одной из активно обсуждаемых тем на форуме. Планировка жилых комплексов, сохранение исторического ландшафта, комбинирование различных типов жилых строений, создание инфраструктуры для семей с детьми и культурных пространств — все эти вопросы затрагивали в своих выступлениях градостроители и архитекторы, работающие в сфере малоэтажного строительства.

Представители государственных структур в свою очередь, обращали внимание на базовые запросы потенциальных приобретателей индивидуального жилья. «Еще есть много населенных пунктов, которые не газифицированы. Там, где становится известно о планах газификации, люди сразу покупают участки, — напомнил заместитель главы Минстроя Алексей Ересько. — Другие важные проблемы — экология и водоотведение. Септики служат решением в большинстве случаев, но при плотной застройке они плохо справляются. Поэтому мы запускаем программу модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которой будем и снижать аварийность на сетях, и развивать водоотведение».

В свою очередь аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова напомнила: «Ключевым фактором при выборе участков под строительство малоэтажных поселков, мне кажется, должно быть наличие дорожной сети, которая обеспечивала бы пространственные связки. В противном случае такое строительство будет сверхзатратным. Если мы хотим снизить стоимость содержания инфраструктуры малоэтажных поселков, то надо предусматривать в проектах оборудование коллективного пользования, систему общественного транспорта и сетку дорог».