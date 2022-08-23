Прокуратура провела проверку после падения автобусной остановки на подростка в Омске

В Омске на подростка упала автобусная остановка. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает группа «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что инцидент произошел еще в мае. Из-за сильного ветра павильон упал на подростка, который в этот момент ожидал транспорт. Он получил травмы руки и предплечья. Прокуратура заинтересовалась инцидентом и провела проверку.

«В ходе обследования указанной остановки общественного транспорта были установлены факты отсутствия обязательных элементов обустройства — в частности, посадочной площадки, скамьи, дорожных знаков», — говорится в сообщении.

Указывается, что к настоящему моменту все нарушения были устранены.

20 марта в Санкт-Петербурге в Красносельском районе на трехлетнюю девочку рухнула крыша остановки общественного транспорта.

Днем няня гуляла с ребенком, находившимся в коляске. Сзади ехала поливальная машина. Чтобы не попасть под полив, женщина укрылась с девочкой под крышей остановки. Водитель машины задел крышу, и она упала на детскую коляску. Ребенка с ушибами доставили в больницу.