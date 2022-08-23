Момент равновесия

Курс EUR/USD вновь опустился ниже единицы. В понедельник, 22 августа, он составлял 0,999. Есть ряд причин, по которым евро дешевеет относительно доллара.

Первая, и самая главная — это укрепление американской денежной единицы относительно всех мировых валют. Индекс доллара на начало года находился на отметке 97 п., оценка на текущий момент 108,7 п., то есть рост составил 12%.

Причины укрепления «американца» к корзине валют связаны с тем, что ФРС вынужден ужесточать денежно-кредитную политику. Ставка в США сегодня равна 2,5%, и рынок ожидает ее дальнейшего роста, в то время как на начало года ставка была 0,25%. Американский регулятор вынужден это делать на фоне роста инфляции, которая по итогам июня составляла 9,1%. Ставка ЕЦБ была поднята в июле этого года (впервые за 11 лет) и равняется 0,5%, что существенно уступает ключевой Федрезерва.

За последние десятилетия инвесторы привыкли к тому, что долларовые активы, прежде всего Treasuries (американские долговые инструменты), — это защитный актив. И по мере роста политической напряженности, экономической нестабильности инвесторы предпочитают бежать в самый ликвидный и понятный для них актив — долг Америки.

Второе — меняется отношение инвесторов к оценке рисков в Европе. На фоне конфликта на Украине еврозона сталкивается с чередой проблем: рост неопределенности в снабжении потребителей энергоносителями, возможная остановка части предприятий, рекордная инфляция. Инвесторы предпочитают выбирать более безопасный актив — опять таки доллары США.

В-третьих, рост цен на сырьевые товары привел к тому, что в Европе возник огромный дефицит торгового баланса.

Четвертое — стоит отметить, что индекс евро, то есть оценка евро к корзине мировых валют, практически не изменился: 108 п. на текущий момент против 111 п. на начало года. То есть экономические проблемы в еврозоне сейчас — не самый главный фактор падения курса EUR/USD, важнее — укрепление доллара.

От дешевого евро, к сожалению, пострадают все, так как один из основных потребителей становится беднее. Это коснется и США, и России, и Китая. В то же время крепкий доллар приведет к тому, что многие международные компании США могут столкнуться с падением доходов на фоне роста стоимости товара и сокращения спроса.

Я полагаю, что курс EUR/USD имеет все шансы закрепиться на отметке ниже единицы. Поэтому инвесторам стоит сосредоточиться на других валютах — тех же долларах, рублях, юанях.

Если же они предпочтут хранить валюту в долларе, то перечень инструментов, которые доступны россиянам, всё еще остается широким. Это может быть покупка акций на Санкт-Петербургской бирже или, например, еврооблигаций, номинированных в долларах, в особенности российских эмитентов. Их можно подобрать с существенным дисконтом.

Разумеется, стоит подумать о том, как обезопасить денежные средства от новых возможных санкций. Альтернативой может стать покупка юаней. На текущей момент инструментов в этой валюте мало, но они есть. Яркий пример — это размещение долга РУСАЛа в данной валюте и предстоящее размещение еврооблигаций «Полюс Золота».

Наиболее безопасно с точки зрения инфраструктурных рисков выглядит хранение денежных средств в рублях и рублевых инструментах. Инвесторы в частности могут приобрести ОФЗ, бумаги российских компаний.

Капитализация российского рынка акций (без учета мажоритариев, нерезидентов, которые не имеют права продавать бумаги) довольно мала. Поэтому достаточно небольшого объема, чтобы существенно сдвинуть котировки бумаг вверх.

Деньги у инвесторов есть, и их много. Чтобы прийти к такому выводу, достаточно посмотреть на стоимость еврооблигаций российских эмитентов, которые торгуются очень дорого в сравнении с эталонным американским долгом.

Проблема в том, что не хватает какого-то триггера для того, чтобы эти денежные средства были отправлены на рынок акций. Этим триггером могут послужить выплата дивидендов крупными компаниями (например, «Лукойлом»), позитив в геополитике и так далее.

Резюмируя, стоит сказать, что основные причины роста доллара к евро сводятся к более агрессивной политике ФРС по сравнению с ЕЦБ, политической и экономической нестабильности в мире, экономическим проблемам в еврозоне. И эти проблемы вряд ли решатся быстро, поэтому инвесторам стоит обратить внимание на альтернативные валюты. Самые низкие инфраструктурные риски — в рубле и валютах дружественных стран, таких как юань. Что касается доллара, то инфраструктурные риски сейчас высоки, однако перечень инструментов в валюте по-прежнему широкий.

Автор – старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций»

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