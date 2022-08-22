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Умер актер Винсент Джил

Умер звезда фильма «Безумный Макс» Винсент Джил
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Фото: IMBD
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В возрасте 83 лет умер австралийский актер Винсент Джил, наиболее известный по роли Ночного Ездока в картине Джорджа Миллера «Безумный Макс» (1979). Смерть актера подтвердил 22 августа его коллега по фильму Пол Джонстон.

«К сожалению, это правда. Винс Джил покинул нас. Он был совсем слабым в течение довольно долгого времени, и, к счастью, его тело больше не сковывает его», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Причина смерти не уточняется.

Винсент Джил родился в 1939 году в Сиднее (Австралия). С 1966 года и до конца нулевых он активно снимался в австралийских фильмах и телесериалах.

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