Трофейный немецкий танк снес строение на киносъемках в Люберцах

Во время киносъемок в подмосковных Люберцах трофейный немецкий танк случайно врезался в строение на территории жилого комплекса и снес его.

«Во время съемок фильма в Люберцах немецкий танк случайно наехал на строение в жилом комплексе», — рассказал 22 августа представитель экстренных служб «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, в результате инцидента никто не пострадал.

Он добавил, что трофейный танк был арендован съемочной группой у частного лица. Сами киносъемки проходили несколько дней.