Работа с негативом

С 1 сентября в России вступает в силу новое положение о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденное правительством еще в марте. Оно не позволяет индивидуальному предпринимателю открывать больше одной аптеки. Самое неприятное в этой ситуации то, что проект документа, который размещали для общественного обсуждения, в том числе профессиональным сообществом, не содержал такого ограничения.

В финальной версии этого постановления в качестве лицензионного требования установлено «наличие у индивидуального предприятия производственного объекта по месту осуществления фармдеятельности». Получается, что ИП, отпускающие препараты для лечения населения, почему-то лишены возможности при необходимости увеличить количество пунктов отпуска жизненно необходимых препаратов.

Логика неясна, ведь индивидуальные предприниматели, которые занимаются аптечным бизнесом, получают соответствующую лицензию, соблюдают все те же нормы, что и сотрудники федеральных аптечных сетей или иные участники аптечного рынка. Официальных объяснений таким действиям регулятора нет.

И это не первый случай законодательной дискриминации малых социальных предпринимателей в аптечной сфере. В мае 2020 года вышло постановление правительства №697, согласно которому индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, исключили из дистанционной торговли лекарствами.

Все эти ограничения нарушают федеральные нормы. Хотя подзаконные акты не должны вступать в противоречие с федеральными законами, имеющими прямое действие на территории России. Обозначил свою позицию в этом вопросе и Верховный суд РФ. Он считает невозможным применять нормы для регулирования общественных отношений, если они противоречат федеральному закону или иному акту, имеющему большую юридическую силу (постановление пленума ВС РФ от 25.12.2018 №50).

К сожалению, контролирующие органы, которые принимают активное участие в создании проектов нормативных актов, регулирующих фармацевтическую деятельность, крайне негативно относятся к индивидуальным предпринимателям в этой сфере деятельности.

Однако аптечные организации в регионах, включая труднодоступные и малонаселенные территории, представлены в основном малыми предприятиями и ИП. Они создают рабочие места, пополняют региональный бюджет и радеют за лекарственную доступность, открывая аптеки в селах и деревнях. И необходимость их поддержки и в условиях пандемии, и в результате санкционных мероприятий очень высока. Многочисленные пакеты антикризисных мер, в оперативном режиме утверждаемые правительством РФ в последнее время, также направлены в первую очередь на помощь малым социальным предпринимателям.

Если государство заинтересовано в улучшении лекарственного обеспечения населения (не только льготных категорий), участии в этой системе профессиональных кадров, развитии малого и среднего предпринимательства в регионах в целом, а не только в городах федерального значения, то принимать подобные меры недопустимо.

Саморегулируемая организация «Ассоциация независимых аптек» уже направила обращения в Министерство экономического развития, а также уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову с просьбой помочь разрешить эту ситуацию.

Если в ситуацию не вмешаться, то количество аптек в регионах может серьезно сократиться. И если сейчас в некоторых районах люди вынуждены ездить за 20 км, чтобы купить лекарство, то осенью их путь может увеличиться кратно. Так как, по прогнозам экспертов, из-за снижения покупательской способности и после мартовских закупок впрок около 15% аптек закроются из-за нерентабельности, а новая норма может усугубить и без того непростую ситуацию.

Автор — директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций

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