Умер театральный режиссер Вячеслав Анисимов

Театральный режиссер Вячеслав Анисимов умер на 81-м году жизни в Екатеринбурге. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказали близкие режиссера в беседе с E1.RU.

«Он перенес ишемический инсульт и не смог оправиться. Умер в больнице 20 августа», — говорится в сообщении.

Церемония прощания пройдет 24 августа на сцене Камерного театра в Екатеринбурге, затем состоится отпевание на Широкореченском кладбище.

Вячеслав Анисимов — режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР. С 1975 по 1987 год работал режиссером-постановщиком в Свердловском театре драмы. С 1998–2002 годы был главный режиссером Камерного театра Объединенного музея писателей Урала, одним из основателей которого являлся.