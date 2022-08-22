В трех цветах: как прошел День флага в России

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
День государственного флага отметили в России в понедельник, 22 августа. Праздник был учрежден в 1994 году и посвящен национальному триколору. Подробнее о том, как его отмечали, — в фотогалерее «Известий».
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
Триколор, вывешенный к празднику на Крымском мосту в центре столицы
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Тематический автопробег устроили автолюбители по Садовому кольцу накануне вечером
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
У Музея Победы к празднику развернули флаг площадью более 1 тыс. кв. м.
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Зрители, которые пришли посмотреть на огромный триколор, развернутый перед Музеем Победы
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Кроме того, на Поклонной горе в этот день прошел флешмоб «Россия объединяет»
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Прохожим на улицах Москвы волонтеры в этот день раздавали миниатюрные копии государственного флага
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
В Красноярске участники клуба зимнего плавания «Енисейские моржи» отметили день триколора заплывом с флагами на 2,5 км в холодной воде Енисея
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Флешмоб «Триколор» в столичном парке Победы ко Дню государственного флага
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Российский флаг подняли также над площадью Ленина в Донецке
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Собственную акцию в Донецке провело военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия — Юнармия»
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Мальчик и российский военнослужащий на праздновании Дня государственного флага России в Волчанске Харьковской области
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Жители станицы Луганской (ЛНР) в этот день прошли по улицам с огромным полотнищем
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