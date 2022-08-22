Издание TJournal сообщило о закрытии

Информационный проект TJournal объявил о закрытии. Сообщение опубликовано 22 августа в Telegram-канале издания.

«Проект несколько лет работал в убыток, а оптимизация расходов и сокращения штата не смогли выровнять финансовую ситуацию», — уточняется в нем.

Отмечается, что решение о закрытии не шутка и не желание привлечь читателей. Последним днем работы издания названо 10 сентября.

После этого на сайте будут архивы на страницах в формате HTML.

14 марта Роскомнадзор уведомил TJournal об ограничении доступа к интернет-ресурсу в России. Решение принято по требованию Генпрокуратуры РФ после публикаций проекта, содержащих ложные данные о действиях российских сил во время спецоперации по защите Донбасса, а также о жертвах среди военнослужащих РФ и гражданского населения Украины.