Две девочки пострадали в ДТП с участием автобуса в Липецке

Две несовершеннолетние пассажирки получили травмы в результате двойного ДТП с участием автобуса в Липецке. Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла на улице Асфальтной. Водитель автобуса «МАЗ» допустил столкновение с остановившимся впереди автомобилем Ford Fusion, а тот врезался Renault Duster. Травмы получили пассажиры Renault — 22-летняя женщина и девочки 11 и 17 лет. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, однако госпитализация им не потребовалась. В ГИБДД уточнили, что причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем автобуса.

Всего за три дня в Липецкой области инспекторы зарегистрировали свыше 80 аварий. Кроме того, выявлено порядка 13 тыс. нарушений правил дорожного движения, пишет GOROD48. За управление транспортным средством в состоянии опьянения привлечены к административной ответственности 42 водителя.