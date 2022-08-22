Надгробие исчезло с воинского захоронения в Новозыбкове

В Новозыбкове Брянской области с воинского захоронения исчезло надгробие. Об этом написали очевидцы в одном из городских пабликов.

Сообщается, что надгробия не закреплены бетонной заливкой, а просто положены поверх земли. Личность причастного к исчезновению одного из них не установлена, пишет NASHBRYANSK.RU.

Краеведы уже установили, чье надгробие было украдено. Активисты просят следственные органы установить, кто совершил кражу, а городские власти — привести захоронение в порядок.