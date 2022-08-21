Всероссийский «Слет сокольников» проведут под Тамбовом

Всероссийские соревнования охотников с ловчими птицами «Слет сокольников – 2022» пройдут в Тамбовской области с 29 сентября по 2 октября. Участники, приехавшие из разных регионов, соберутся в селе Круглое Мичуринского района.

ИА «ОнлайнТамбов.Ру» уточняет, что подобные состязания проходят с 1987 года. За это время география участников значительно расширилась. Так, в этом году в Тамбовскую область приедут еще и специалисты из Эстонии, Казахстана и Афганистана.

Участвовать в соревнованиях будут не только охотники с птицами, но и с собаками. Планируются полевые состязания, гонки соколов и курсинг. Лучших определят в номинациях «Лучшая работа собаки и ловчей птицы в паре», «Лучшая работа птицы», «Самая красивая собака слета».

На соревнованиях будут представлены соколы балобаны, кречеты, сапсаны, ястребы тетеревятники, орлы, харисы. А из собак будут породы гордон сеттер, пойнтер, английский спаниель, английский сеттер, бретонский эпаньоль, дратхаар, курцхаар и бурбонский бракк.