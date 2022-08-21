Теплоход «Сергей Образцов» вернули в фарватер

Теплоход «Сергей Образцов» вернулся в фарватер Оки. Его сняли с мелководья, где проводились ремонтные работы и откачка воды, — теплоходу заделывали пробоину. Теперь судно отправилось в порт, пишет РИА «7 новостей».

Ранее в одном из городских пабликов появилось фото места, где находился круизный теплоход. Сейчас там его уже нет. В соцсетях очевидцы пишут, что повреждение удалось заделать. По некоторым данным, было затоплено два отсека.

62INFO.ru сообщает, что инцидент произошел в субботу, 20 августа, в районе Лесопарка. Круизный лайнер, шедший из Москвы, пропорол боковую сторону. Из-за этого его пришлось вытащить на мель. Судно принадлежит круизной компании «Мостурфлот», но официальных комментариев по поводу случившегося пока не было.