Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Арестованные захватили в заложники сотрудников СИЗО в Кузбассе
Мир
Система ПВО сработала в Новой Каховке под Херсоном
Общество
Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская
Общество
В Москве продлили предупреждение о погодной опасности
Спорт
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче шестого тура РПЛ
Мир
Умер британский актер Леон Витали
Происшествия
До 16 выросло число погибших в ДТП с микроавтобусом под Ульяновском
Мир
В Германии назвали слова об эффективности санкций против РФ абсурдом
Происшествия
Взорванную машину, в которой находилась дочь Дугина, забрали с места трагедии
Мир
В школы ДНР привлекут учителей-добровольцев из России
Общество
Жители Оренбуржья развернули рекордный по размерам флаг России
Общество
Дугин рассказал о поступавших ему и его дочери угрозах с Украины

Теплоход «Сергей Образцов» вернули в фарватер

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теплоход «Сергей Образцов» вернулся в фарватер Оки. Его сняли с мелководья, где проводились ремонтные работы и откачка воды, — теплоходу заделывали пробоину. Теперь судно отправилось в порт, пишет РИА «7 новостей».

Ранее в одном из городских пабликов появилось фото места, где находился круизный теплоход. Сейчас там его уже нет. В соцсетях очевидцы пишут, что повреждение удалось заделать. По некоторым данным, было затоплено два отсека.

62INFO.ru сообщает, что инцидент произошел в субботу, 20 августа, в районе Лесопарка. Круизный лайнер, шедший из Москвы, пропорол боковую сторону. Из-за этого его пришлось вытащить на мель. Судно принадлежит круизной компании «Мостурфлот», но официальных комментариев по поводу случившегося пока не было.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022