Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области

Площадь лесных пожаров в Рязанской области уже превысила 8 тыс. га. Дым от них добрался до Москвы – в городе на протяжении нескольких дней пахнет гарью и стоит смог. Как пожарные пытаются справиться с огнем – в фотогалерее «Известий»