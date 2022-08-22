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Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области

В трех районах введен режим ЧС
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Пожары в Рязанской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Площадь лесных пожаров в Рязанской области уже превысила 8 тыс. га. Дым от них добрался до Москвы – в городе на протяжении нескольких дней пахнет гарью и стоит смог. Как пожарные пытаются справиться с огнем – в фотогалерее «Известий»
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Пожары в Рязанской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Пожары начались в Рязанской области 7 августа. Спустя 10 дней дым и запах гари достигли Москвы, справиться с огнем пока не удается
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Пожары в Рязанской области
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
В Клепиковском, Рязанском и Спасском районах введен режим ЧС
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Пожары в Рязанской области
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Из-за ухудшения ситуации в минувшие выходные сотрудники МЧС эвакуировали жителей двух населенных пунктов - поселка Деулино и деревни Ольгино
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Пожары в Рязанской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Огонь по лесному массиву приближается к Деулино, до поселка осталось всего несколько километров
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Пожары в Рязанской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
По данным Авиалесоохраны, пожары распространяются на землях особо охраняемых природных территорий - в заповедниках «Окский» и «Мещерский»
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Пожары в Рязанской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Только у Деулино в борьбе с огнем задействованы более 220 пожарных и 80 единиц техники
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Пожары в Рязанской области
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
В тушении принимает участие вертолет МЧС России
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Пожары в Рязанской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Всего в борьбе с огнем на территории области задействованы почти 900 человек
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Пожары в Рязанской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Также на тушении работает семь тяжелых самолетов и 10 вертолетов
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Пожары в Рязанской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Ситуация усложняется из-за сильного ветра и высоких температур
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Пожары в Рязанской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Некоторые жители покидают опасные районы на собственных автомобилях
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Пожары в Рязанской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Для эвакуации также организованы автобусные рейсы
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Пожары в Рязанской области
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Для эвакуированных подготовлены пункты временного размещения
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Пожары в Рязанской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
МЧС России возбудило уголовное дело по факту пожара в Спасском районе, предварительная причина — неосторожное обращение с огнем
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