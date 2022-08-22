Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
2022-08-21 19:02:57
2022-08-21 19:02:57
2022-08-21 19:02:57
Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
В трех районах введен режим ЧС
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Площадь лесных пожаров в Рязанской области уже превысила 8 тыс. га. Дым от них добрался до Москвы – в городе на протяжении нескольких дней пахнет гарью и стоит смог. Как пожарные пытаются справиться с огнем – в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Пожары начались в Рязанской области 7 августа. Спустя 10 дней дым и запах гари достигли Москвы, справиться с огнем пока не удается
На весь экран
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
В Клепиковском, Рязанском и Спасском районах введен режим ЧС
На весь экран
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Из-за ухудшения ситуации в минувшие выходные сотрудники МЧС эвакуировали жителей двух населенных пунктов - поселка Деулино и деревни Ольгино
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Огонь по лесному массиву приближается к Деулино, до поселка осталось всего несколько километров
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
По данным Авиалесоохраны, пожары распространяются на землях особо охраняемых природных территорий - в заповедниках «Окский» и «Мещерский»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Только у Деулино в борьбе с огнем задействованы более 220 пожарных и 80 единиц техники
На весь экран
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
В тушении принимает участие вертолет МЧС России
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Всего в борьбе с огнем на территории области задействованы почти 900 человек
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Также на тушении работает семь тяжелых самолетов и 10 вертолетов
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Ситуация усложняется из-за сильного ветра и высоких температур
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Некоторые жители покидают опасные районы на собственных автомобилях
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Для эвакуации также организованы автобусные рейсы
На весь экран
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Для эвакуированных подготовлены пункты временного размещения
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
МЧС России возбудило уголовное дело по факту пожара в Спасском районе, предварительная причина — неосторожное обращение с огнем
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.