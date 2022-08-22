Новый вызов

В понедельник, 22 августа, Артем Дзюба может дебютировать в составе свой новой команды «Адана Демирспор» в мачте против одного из грандов турецкого футбола «Фенербахче». Россиянин уже провел несколько тренировок под руководством Виченцо Монтелла и признался, что получает удовольствие от каждой минуты на поле.

Артема можно понять. Во-первых, у Дзюбы очень классные партнеры. Бельханда, Инлер, Стамбули, Ракицкий, Балотелли... Последний, говорят, может уйти в ближайшие дни, но и без него это очень крепкий коллектив. По подбору футболистов «Адана» не уступает тому же «Зениту». Команда играет в комбинационный футбол, хорошо действует на стандартах. В таких условиях россиянин может проявить свои лучшие качества. Много забивать, отдавать голевые передачи. Многие забыли, но даже в последнем сезоне, когда Артем чаще выходил на замену в составе сине-бело-голубых, он все равно стал лучшим бомбардиром команды. Поэтому разговоры о том, что он уже не может играть на высоком уровне и ему надо идти в «Рубин» в ФНЛ, не имели под собой никакого основания.

Во-вторых, Дзюбу шикарно приняли болельщики. В день презентации купили очень много его футболок (почти четыре тысячи, — «Известия»). Безусловно, такие вещи мотивируют.

В-третьих, клуб впервые в истории может взять медали чемпионата Турции (пока команда набрала максимальное количество очков в двух стартовых турах, — «Известия»). А уровень соперничества очень высокий. Для Дзюбы это — вызов.

Он любит вызовы. Не зря Артем ездил в аренды — он делал шаг назад, чтобы затем сделать два вперед. Сначала в разные годы уезжал в аренду в «Томь» и «Ростов», чтобы вернуться в «Спартак» в качестве игрока основы. Потом — в «Арсенал», чтобы получить возможность поехать на домашний ЧМ-2018. И в итоге Станислав Черчесов оценил это, взяв его в заявку, хотя у этого решения было много противников. Но в итоге Артем стал героем турнира, а впоследствии — и капитаном национальной команды.

Так что переход в «Адану» это тоже некое испытание. В Турции не смотрят на возраст. Если Артем будет много забивать и станет одним из лучших игроков чемпионата, то летом он может перейти в один из ведущих клубов страны. Хотя, возможно, он будет счастлив в «Адане», и останется здесь на следующий сезон.

Посмотрим, как будет на самом деле, но лично я верю в Артема. Это игрок, который всегда остается значимой фигурой на поле, выигрывает много единоборств и при этом может отдать тонкую передачу. Всегда работает на команду. По своему таланту и трудолюбию Дзюба мог бы заиграть в любом чемпионате.

Включая Английскую Премьер-лигу. Почему бы и нет? После ЧМ-2018 он вполне мог подписать контракт с одним из английских клубов. Он сам об этом говорил, но тогда не срослось. А так было бы интересно посмотреть за Дзюбой в АПЛ. Допускаю, что он бы там не затерялся. Как, например, Павел Погребняк и Андрей Аршавин.

Автор — бывший форвард сборной России, лучший бомбардир молодежного чемпионата Европы-1990, отыграл десять сезонов в итальянской Серии А. Экс-тренер молодежной сборной России, «Уфы» и «Торпедо», ныне возглавляет «Текстильщик» из Иваново.

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