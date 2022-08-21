Карта спецоперации на Украине 21 августа

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения союзных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 21 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 21 августа, в Одесской области ракетами «Калибр» был уничтожен склад боеприпасов для РСЗО HIMARS и западных зенитных комплексов. Кроме того, в районе Цукурино были ликвидированы боевики «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Всего на 21 августа уничтожено 267 украинских самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков ВСУ и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета.

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