Литвинова рассказала об отмене повторного показа своего фильма в России
Российская сеть кинотеатров «КАРО» отменила спецпоказ и повторный прокат фильма «Северный ветер» режиссера Ренаты Литвиновой. Об этом 20 августа рассказали в пресс-службы КАРО.
«Приносим свои извинения! Очень хотелось с вами поработать, но не случилось... Комментировать ситуацию мы не можем, к сожалению», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Всего несколько дней назад Литвинова заявила, что ее фильм «Северный ветер» повторно выпустят в российских кинотеатрах.
Литвинова покинула Россию в марте этого года. В результате МХТ имени Чехова пришлось экстренно найти замену Литвиновой. Театр в рамках гастролей в Петербурге должен был показать премьеру «Сирано де Бержерак», где в главной роли актрису вынуждено заменила Паулина Андреева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 марта рассказал об отношении Кремля к артистам, которые решили покинуть Россию. По его словам, страна богата талантами, следовательно, отъезд нескольких культурных деятелей не стоит драматизировать.