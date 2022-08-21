Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области пресекли новую попытку прорыва ВСУ
Мир
В Турции назвали США бандитской страной из-за упреков по поводу С-400
Мир
Власти Запорожья сочли гибель дочери Дугина «делом рук Украины»
Наука
В России создали комплекс для тушения лесных пожаров с вертолета
Мир
МИД Австрии вызвал постпреда России Ульянова после его слов об Украине
Спорт
Украинский боксер Усик второй раз победил Джошуа
Мир
Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мир
Число погибших в ДТП с грузовиком в Турции возросло до 19
Общество
Вильфанд предупредил о заморозках в азиатской части России
Общество
Друг погибшей Дугиной рассказал о поступавших ей угрозах
Общество
Гинцбург заявил о преимуществе «Спутника V» перед Pfizer и Moderna
Мир
Reuters указал на рекордный показатель импорта угля из РФ в Китай в июле

Литвинова рассказала об отмене повторного показа своего фильма в России

Рената Литвинова рассказала об отмене повторного показа своего фильма «Северный ветер» в России
0
Фото: kino-teatr.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская сеть кинотеатров «КАРО» отменила спецпоказ и повторный прокат фильма «Северный ветер» режиссера Ренаты Литвиновой. Об этом 20 августа рассказали в пресс-службы КАРО.

«Приносим свои извинения! Очень хотелось с вами поработать, но не случилось... Комментировать ситуацию мы не можем, к сожалению», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Всего несколько дней назад Литвинова заявила, что ее фильм «Северный ветер» повторно выпустят в российских кинотеатрах.

Литвинова покинула Россию в марте этого года. В результате МХТ имени Чехова пришлось экстренно найти замену Литвиновой. Театр в рамках гастролей в Петербурге должен был показать премьеру «Сирано де Бержерак», где в главной роли актрису вынуждено заменила Паулина Андреева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 марта рассказал об отношении Кремля к артистам, которые решили покинуть Россию. По его словам, страна богата талантами, следовательно, отъезд нескольких культурных деятелей не стоит драматизировать.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022