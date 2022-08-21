Британского актера Томпкинсона обвинили в избиении отца

Британский актер Стивен Томпкинсон был обвинен в том, что избил отца и проломил ему череп в двух местах. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщило британское издание The Independent.

В этой связи 56-летняя звезда сериалов «Последствия» и «Неприрученные» в сентябре предстанет перед судом по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений. Сам актер отрицает обвинение.

Сообщается, что инцидент произошел в результате вечерней ссоры в мае 2021 года возле дома обвиняемого. Как утверждается, отец актера получил настолько тяжелые травмы, что не смог вспомнить большую часть происшествия и оказался неспособен продолжать работать.

Стивен Томпкинсон также известен сериалам «Убийство в заливе», «Развод по-английски», «Шервуд» и «Балликиссэнджел».

Томпкинсон собирается сняться в драме британской телевизионной компании ITV под названием «Длинная тень». Сериал расскажет о йоркширском потрошителе Питере Сатклиффе. Съемки назначены на конец 2022 года.