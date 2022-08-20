В Аргентине отчисленный кадет напал с ножом на бывших сокурсников

Отчисленный кадет военного лицея «Генерал Бельграно» в аргентинском Санта-Фе напал с ножом на своих бывших однокурсников по дороге в учебное заведение, один человек погиб. Об этом сообщает 19 августа La Nacion.

Отмечается, что 19-летний молодой человек напал на 71-летнего водителя микроавтобуса, который перевозил курсантов. Мужчина получил ножевое ранение в шею во время остановки у булочной, от полученных травм он скончался.

В момент атаки в транспортном средстве находились десять несовершеннолетних кадетов, трое из низ также подверглись нападению и были ранены.

«Во время нападения трое курсантов получили ранения различной степени тяжести. Двое из молодых людей находятся под наблюдением в больнице Каллена в городе Санта-Фе, а третий находится вне опасности в Детской больнице в том же городе», — говорится в заявлении Национальной армии по поводу события.

Кроме того, уточняется, что нападавший пытался скрыться с места происшествия на этом же автобусе. Для этого он заставил сесть за руль одного из курсантов. Однако через несколько километров транспорт остановили полицейские.

Прибывшие на место медики оказали помощь пострадавшим.

Сообщается, что нападавший годом ранее был отчислен из лицея за дисциплинарные нарушения. Как полагают правоохранители, именно это стало мотивом преступления.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что на лицей в Швеции было совершено нападение, две женщины погибли. Нападении подозревается 18-летний ученик, предположительно, вооруженный ножом и топором.