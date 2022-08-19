Реклама
Прямой эфир
Мир
Сотрудники ЗАЭС обратились к Киеву с требованием прекратить обстрелы
Происшествия
Губернатор Севастополя заявил о сработавших системах ПВО
Мир
Путин отметил роль выборов в развитии демократической системы в РФ
Туризм
Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу виз российским туристам
Мир
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Мир
Власти Румынии приняли решение о высылке российского дипломата
Мир
В Госдепе рассказали о сложностях с введением дальнейших санкций против России
Мир
Макрон выразил желание еще раз созвониться с Путиным
Туризм
Таиланд увеличит срок безвизового пребывания для россиян до 45 дней
Мир
США призвали Зеленского посетить саммит G20 в случае визита Путина
Мир
«Газпром» предупредил о полной остановке «Северного потока»
Мир
Власти Эстонии предложат ЕК ввести восьмой пакет антироссийских санкций

Врач-нарколог прокомментировал задержание Брюна за мошенничество

Психиатр Василий Шуров о задержании Брюна: нет дыма без огня
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн неплохой управленец, но коррупцию в госструктурах никто не отменял. Так прокомментировал врач-нарколог, психиатр Василий Шуров задержание Брюна 19 августа.

«Хороший врач, неплохой управленец, в рамках Наркологической лиги человек переживающий за то, чем занимается. Но коррупцию ведь тоже никто не отменял в госструктурах. Нет дыма без огня, будем смотреть», — сказал он.

Шуров отметил, что «история тянется давно», и напомнил, что в 2019 году резко поднялись цены на обследования при смене или получении водительских прав. В ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин, который жестко отреагировал на изменения. Позже была обнаружена связь Брюна с аффилированными структурами, через которые была организована закупка оборудования для исследования карбогидрат-дефицитного трансферрина — хронического маркера алкоголизма.

«Первый раз как-то обошлось, человек остался на месте. Теперь мы видим статус задержанного, изъятие документов, обыски. На мой взгляд, для чиновника такого уровня это уже серьезные действия и, очевидно, будут последствия», — заключил он.

Ушел без справки: главный нарколог РФ рискует стать фигурантом дела о мошенничестве
Евгений Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей

Как стало известно ранее 19 августа, кроме Брюна были задержаны еще четыре человека, в числе которых его коллега по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев. По информации источника «Известий», они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и растрате.

По предварительным данным, они организовали закупку госучреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам, используя сеть аффилированных компаний.

В Минздраве РФ уточнили, что Брюн снят с должности главного внештатного психиатра-нарколога министерства. В ведомстве подчеркнули, что окажут необходимое содействие следствию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022