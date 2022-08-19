Врач-нарколог прокомментировал задержание Брюна за мошенничество

Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн неплохой управленец, но коррупцию в госструктурах никто не отменял. Так прокомментировал врач-нарколог, психиатр Василий Шуров задержание Брюна 19 августа.

«Хороший врач, неплохой управленец, в рамках Наркологической лиги человек переживающий за то, чем занимается. Но коррупцию ведь тоже никто не отменял в госструктурах. Нет дыма без огня, будем смотреть», — сказал он.

Шуров отметил, что «история тянется давно», и напомнил, что в 2019 году резко поднялись цены на обследования при смене или получении водительских прав. В ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин, который жестко отреагировал на изменения. Позже была обнаружена связь Брюна с аффилированными структурами, через которые была организована закупка оборудования для исследования карбогидрат-дефицитного трансферрина — хронического маркера алкоголизма.

«Первый раз как-то обошлось, человек остался на месте. Теперь мы видим статус задержанного, изъятие документов, обыски. На мой взгляд, для чиновника такого уровня это уже серьезные действия и, очевидно, будут последствия», — заключил он.

Как стало известно ранее 19 августа, кроме Брюна были задержаны еще четыре человека, в числе которых его коллега по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев. По информации источника «Известий», они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и растрате.

По предварительным данным, они организовали закупку госучреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам, используя сеть аффилированных компаний.

В Минздраве РФ уточнили, что Брюн снят с должности главного внештатного психиатра-нарколога министерства. В ведомстве подчеркнули, что окажут необходимое содействие следствию.