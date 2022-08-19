Дорогу на улице Журба отремонтируют в Мурманске

В Мурманске отремонтируют дорожное покрытие на улице Генерала Журбы на участке от проспекта Ленина до дома № 6. Об этом глава города Игорь Морарь сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, данный участок дорог соединяет главную магистраль города с жилыми домами и несколькими офисными зданиями. Ежедневно дорогой пользуются сотни местных жителей.

Как уточняет ИА «Би-порт», работы уже начались. Подрядчик демонтировал старое покрытие с проезжей части и тротуаров, начал устанавливать бортовые камни.

Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». О сроках сдачи объекта не сообщается.