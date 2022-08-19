Умер автор песни Лепса «Натали» Анатолий Долженков

Умер автор песен Григория Лепса поэт Анатолий Долженков.

«Сегодня ушел из жизни Анатолий Михайлович Долженков <…>. Анатолий был замечательным поэтом, но прежде всего — замечательным человеком, мужем, отцом и моим другом. Покойся с миром», — написал Лепс в пятницу, 19 августа, в своем Telegram-канале.

Причина гибели поэта, а также дата и место прощания не сообщаются.

Долженков написал тексты песен «Натали», «Я слушал дождь», также он написал стихи к песням с альбома «Храни Вас Бог», добавил Лепс.