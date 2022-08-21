Сухой закон: в КНР объявлено национальное предупреждение из-за засухи

Сильные лесные пожары продолжаются в КНР уже несколько недель. Аномальная жара установилась вдоль течения самой длинной реки Азии Янцзы (на фото) — от провинции Сычуань на юго-западе до Шанхая в дельте реки. На фоне этого власти страны в пятницу объявили первое в этом году предупреждение о национальной засухе. Что происходит в наиболее пострадавших районах страны можно увидеть в галерее «Известий»