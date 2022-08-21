Сухой закон: в КНР объявлено национальное предупреждение из-за засухи

Сильные лесные пожары продолжаются в КНР уже несколько недель. Аномальная жара установилась вдоль течения самой длинной реки Азии Янцзы (на фото) — от провинции Сычуань на юго-западе до Шанхая в дельте реки. На фоне этого власти страны в пятницу объявили первое в этом году предупреждение о национальной засухе. Что происходит в наиболее пострадавших районах страны можно увидеть в галерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Несколько дней подряд Центральное метеорологическое управление КНР вводит наивысший, «красный» уровень опасности в целом ряде регионов из-за аномальной жары. Из-за засухи 18 августа обнажилось русло реки Цзялин в месте слияния с рекой Янцзы
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
По информации министерства водных ресурсов, количество осадков в бассейне реки Янцзы уменьшилось примерно на 45% по сравнению со средним показателем за последние годы
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Также высохло около 66 рек в 34 округах муниципалитета Чунцин
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Засуха причиняет вред урожаю и животноводству. Кроме того, некоторым предприятиям и фабрикам пришлось закрыться, чтобы уменьшить потребление электроэнергии
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Китайские власти на этой неделе обнародовали меры по уменьшению воздействия засухи, в том числе засев облаков для ускорения выпадения осадков
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Фото: REUTERS/China Daily
Метеорологи прогнозируют, что нынешняя волна тепла не будет спадать до 26 августа
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Уровень осадков в Китае в этом году снизился на 60% по сравнению с сезонными нормами
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
В отдельных районах бассейна реки Янцзы уже более 20 дней не было осадков, а число дней с экстремально высокой температурой воздуха превысило 30
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
17 августа крупнейший гидротехнический комплекс в мире ГЭС «Санься» в Китае начал сброс воды для повышения уровня реки Янцзы в среднем и нижнем течениях
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