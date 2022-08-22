Очень крепкий

Рубль в пятницу, 19 августа, продемонстрировал четырехдневное укрепление, причем не только по отношению к доллару, но и к евро, а также к китайскому юаню. В итоге после трех предыдущих недель снижения российская валюта завершила неделю уверенным ростом против американского конкурента. При этом к юаню рубль дорожает три недели подряд. Индекс доллара на этой неделе на внешнем валютном рынке достигал месячного максимума, цены на нефть за период с 15 по 19 августа снизились. Но это не оказало давление на курс рубля.



Июль в паре доллар/рубль оказался весьма волатильным. Второй месяц лета начинался с попытки протестировать в качестве поддержки 51 рубль за доллар, но уже через неделю курс подскочил до 65. В грубом приближении рубль обесценился более чем на 25%. Однако к 20 июля российская валюта отыграла львиную долю потерь и вернулась к 55 за доллар.

Затем мы видели еще одну волну ослабления рубля в конце июля. Она непривычным образом приходилась на июльский налоговый период, когда экспортеры демонстрируют повышенный спрос на рублевую ликвидность для платежей в бюджет. Обычно в такой период нацвалюта получает локальную поддержку, но в июле она ослабла в налоговом периоде с 55 до 62,5. И опять довольно существенно — более чем на 13%.



Не менее удивительным стал тот факт, что с начала августа после очень волатильного июля курс USD/RUB замер в узком диапазоне 60–61 рубля за единицу валюты США. В этом диапазоне он простоял девять торговых дней и, казалось, что равновесное значение курса, формирующее баланс спроса и предложения, найдено. Затем, на старте августовского налогового периода (15 августа, срок уплаты страховых взносов), который пришелся на понедельник, курс неожиданно попытался пробить верхнюю границу диапазона, поднимался до 61,7. Казалось, мы видим повторение июльской истории. Но нет, уже во вторник рубль вернулся к укреплению, которое к настоящему моменту вылилось в четырехдневное ралли.



Отдельное внимание стоит уделить торговым объемам в валютной секции Московской биржи. Пока доллар/рубль в августе стоял в узком диапазоне 60–61, торговые объемы оставались стабильными, составляя в среднем 100 млрд рублей в день (USD/RUB, курс расчетами «завтра»). Аналогичную историю мы видели и в июле, хотя волатильность, напомню, была высокой. По паре евро/рубль торговые объемы в первой половине августа составляли 60–80 млрд рублей в день. Тоже ничего примечательного.

А вот торговые объемы в паре с юанем относительно июля в августе возросли очень заметно. Если во втором месяце лета это было 25–30 млрд рублей в день за редкими исключениями, то с 21 июля объемы в паре CNY/RUB подскочили выше 50 млрд рублей в день и с тех пор по настоящий момент ниже этой отметки не опускались. В этот период объемы нередко превышали аналогичный показатель в паре евро/рубль. Однако, как только стартовал августовский налоговый период, объемы в паре доллар/рубль и евро/рубль заметно сократились относительно средних показателей первой половины месяца, а вот в юане они остаются стабильно высокими. Другими словами, мы наблюдаем на этой неделе четырехдневное укрепление рубля к доллару и евро на более низких объемах.



Объяснение ситуации я вижу в следующем. В целом в августе — самом популярном периоде отпусков, а тем более во второй половине месяца наблюдается снижение активности импортеров. То есть, встречный предложению спрос на валюту сократился. Соответственно, рубль при таком раскладе может себе позволить более существенно укрепляться на менее существенном объеме предложения. А вот предложение экспортеров в рамках августовского налогового периода выросло. Рост объемов в юане отражает позитивно идущий процесс переориентации некоторых крупных российских экспортеров на расчеты в китайской валюте.

Пик налоговых платежей будет приходиться по идее на следующую неделю: НДС, НДПИ, акцизы должны быть выплачены до 25 августа включительно. Однако ликвидность в юане не позволяет пока действовать так, как раньше с долларом или евро, то есть оставлять конвертацию в рублевую ликвидность на последние даты. Здесь продавцы юаней действуют заранее, понимая рынок. Вовсе не буду удивлен, если 24 и 25 августа рубль будет слабеть, поскольку давления продаж экспортной выручки уже не будет наблюдаться. Пока же сохраняется риск укрепления рубля до 56–58 за доллар. Баланс спроса и предложения в ближайшие дни будет смещен в сторону продолжения роста курса российской валюты.



Мой базовый прогноз по паре USD/RUB на конец года подразумевает 69 рублей за доллар. При этом ситуация развивается между базовым и позитивным сценарием, который подразумевает 61 рубль за доллар в конце 2022-го. В результате я на осень прогнозирую укрепление доллара до 65 рублей. В сентябре резкой волатильности USD/RUB не ожидаю, цены будут оставаться в диапазоне 60–65 рублей с возможными краткосрочными попытками покинуть диапазон.



Объемы экспортных доходов пока остаются на высоком уровне. Баланс товаров и услуг в июле мог составить чуть менее $25 млрд. Навес предложения валюты остается высоким, что будет защищать рубль от существенного ослабления. При этом по факту завершения сезона отпусков и возвращения школьников за парты жду увеличение объемов импорта в базисе месяц к месяцу, что подстегнет спрос на валюты.



Ключевыми факторами сентября будут процесс девалютизации и переход участников внешнеторговой деятельности на расчеты в альтернативных денежных единицах, комментарии ФРС по денежно-кредитной политике после сентябрьского заседания по ставкам, заявления ЦБ по итогам сентябрьского решения по ключевой, здоровье китайской экономики, что напрямую отражается на ценах на нефть и другие сырьевые товары.

Автор — начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

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