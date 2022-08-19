Жителям Карелии ограничили посещение лесов

В Карелии введено ограничение пребывания граждан в лесах. Соответствующее постановление подписано в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

Решение об ограничительных мерах принято в связи с аномальной жарой. Из-за высокой температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения лесных пожаров. Ограничение будет действовать в большинстве районов Карелии с 20 по 25 августа. Об этом пишет ИА «Карелinform».

В министерстве уточняют, что речи о полном запрете входа в лес нет. Однако граждан могут не допустить на отдельные природные территории.

Согласно прогнозам, с 21 августа в центральных и южных районах республики ожидается высокая пожарная опасность. Температура воздуха превышает климатическую норму почту на 10 градусов.