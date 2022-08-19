Мощный смерч обрушился на побережье Крыма

В Крыму пронесся мощный смерч. Видео сняли отдыхающие в поселке Новоозерное. Вихрь сметал все на своем пути. Стихия застала людей прямо на пляже, сообщает телеканал «Известия». О пострадавших не сообщается. Смерч нанес урон устричной ферме: разрушил крышу и смял пять автомобилей. Также в четверг на полуострове прошли сильные дожди. В Черноморском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.