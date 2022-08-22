Три цвета на уровне неба

Многие обыватели нередко путают понятия «страна» и «государство», зачастую считая их одинаковыми. Однако такое восприятие представляется не совсем правильным. На территории нашей бескрайней России существовало много государств. Наши предки жили и при боярских республиках, и при имперском строе, и в социализме, и в демократии. И каждый раз между обществом и властью устанавливались особые отношения. Все это, однако, не отменяло у граждан наших разных Отечеств патриотизма — особого состояния души. Именно за Россию шли погибать воины, какой бы политический строй не был у власти в тот или иной исторический момент.

Русский человек — состояние ментальное, вне зависимости от происхождения. Не случайно российская императрица Екатерина II, немка по национальности, писала о чести, оказанной ей судьбой. «Я этим горжусь, я буду защищать Мою Родину и языком, и пером, и мечом — пока у меня хватит жизни», — отмечала правительница. Любовь и преданность России — историческая особенность нашего народа. «Если русский человек скажет вам, что не любит Россию — не верьте ему. Он не русский», — писал, в свою очередь Федор Достоевский.

На рубеже XX и XXI столетий Россия вновь столкнулась с поиском себя. Крушение Советского Союза привело к образованию новых 15 государств. Среди них появилась и Российская Федерация со своими новыми символами — гимном, гербом и флагом. Каждый из них символизирует нашу самостоятельность и суверенитет, является образом нашего государства. Но самое главное, что этим показывается преемственность нашего исторического пути. Герб современной России отсылает нас к оборотной стороне печати Ивана III (конец XV века), где был изображен двуглавый орел. А гимн стал компиляцией музыки СССР и слов, написанных уже в наши дни. Бело-сине-красный триколор, подобно другим символам, тоже не возник внезапно.

История трехцветного стяга началась для России еще в XVII веке — в допетровскую эпоху. Считается, что полотнище было поднято на первом русском корабле «Орел» в далеком 1668 году. В 1693-м триколор стал личным штандартом царя Петра I, а в 1705 году он издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны были водружать бело-сине-красный флаг. Использовали его и на военных судах, хотя Андреевский флаг (белое полотнище с двумя диагональными полосами синего цвета, образующими наклонный крест), конечно, использовался чаще.

В XVIII — первой половине XIX века привычный нам триколор использовали не только коммерческие суда. С помощью стяга обозначали принадлежность территорий к Российской империи. Так постепенно бело-сине-красный стяг и стал бы официальным, если бы не решение императора Александра II в 1865 году. Самодержец издал указ, в котором черный, оранжевый (золотой) и белый были прямо названы «государственными цветами России». Флаг с этими цветами могли вывешивать только государственные учреждения. Казалось бы, старый стяг должен был быть забыт. Но обыватели продолжали использовать бело-сине-красный триколор.

Видимо, учитывая народную любовь, уже следующий император Александр III снова велел использовать привычный нам триколор на официальных мероприятиях. Но черно-желто-белый флаг формально отменен не был. Так до крушения империи два стяга и боролись между собой. Создание СССР положило этому конец — в новом государстве символом стало красное знамя. Тем не менее, как известно, история имеет свойство повторяться. С распадом Советского Союза страна снова принялась искать новые символы. Фраза «новое — это хорошо забытое старое» как нельзя точно отражает процесс этого поиска на рубеже XX и XXI веков. Бело-сине-красное полотнище вернулось.

В 1991 году уже подзабытый триколор нашел новое применение и стал символом новой зарождающейся независимой России. 22 августа трехцветный стяг водрузили над Белым Домом (сейчас здание правительства РФ). Это событие стало одним из символов провала «августовского путча» и началом активного краха СССР. Тогда же Верховный Совет принял постановление именно о таком официальном флаге РСФСР.

Однако официально в качестве одного из символов демократической России он был учрежден лишь в 1993 году. Именно тогда президент России Борис Ельцин подписал соответствующий указ. А в 1994-м был подписан и Указ о Дне Государственного флага, который ежегодно отмечается 22 августа.

Крупнейшие города в этот день предлагают своим жителям насыщенную культурно-историческую программу. Кроме того, постоянно ставятся рекорды по размещению российского официального стяга. Его помещали и в подводных глубинах, и на высших точках земли, разворачивали огромные полотнища и составляли триколоры из людей. Сегодня российский флаг символизирует собой не только преемственность нашей истории, но и народное единство.

Вне зависимости от региона и условий проживания бело-сине-красный стяг объединяет всех россиян. Именно эти три цвета символизируют наше современное государство с его историей, традициями и устоями. И каждый в наборе цветов может что-то увидеть для себя. В белом видят чистоту и совершенство, в синем — верность и постоянство, а в красном — кровь, пролитую за Отечество. Примечательно, что несмотря на «особый путь» России, цветовая гамма нашего стяга роднит нас с другими странами. Бело-сине-красная гамма используется во флагах Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, Сербии, США, Великобритании, Нидерландов и Франции. Хочется надеяться, что такие совпадения приведут постепенно страны планеты и к консенсусу по всем остальным вопросам.

Автор — политолог, журналист

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