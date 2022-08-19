Уровень воды в реках Амурской области пошел на спад

Повышенная водность сохранятся на основных реках Амурской области. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды идет на спад.

В верхнем течении Амура и Зее уровень воды превышает норму на 0,3–1,2 м. В Среднем Амуре норма превышена на 1,6–2,8 м. Спад уровня воды за сутки в основном составляет 1–20 см в сутки, местами спад достигает 50 см в сутки. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

В ближайшие двое суток уровень воды в Амуре в районе сел Джалинда и Иннокентьевка упадет на 5–25 см, в районе села Мазаново колебания составят 10–20 см. Уровень воды в Селемдже у села Норск может вырасти на 20–40 см.

Синоптики отмечают, что в Амурской области сохраняется неустойчивая погода с осадками разной интенсивности. В малых реках может отмечаться небольшой подъем уровня воды. Согласно прогнозам, в выходные сильные дожди и гроза ожидаются в Благовещенске, Белогорске и Свободном, пишет ИА PriamurMedia. В Зее и Тынде вероятен небольшой дождь.