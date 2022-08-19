Женевский международный автосалон 2023 года отменили

Автосалон в Женеве (Geneva International Motor Show, GIMS), который планировалось провести в феврале 2023 года, отменен. Такое решение опубликовано на официальном сайте автофорума.

«В связи с неопределенностью в мировой экономике и геополитике, а также из-за рисков, связанных с развитием пандемии, организаторы решили сосредоточиться на планировании мероприятия в Дохе в 2023 году», — заявил Морис Туреттини, президент фонда Comité Permanent du Salon international de l’automobile de Genève, который организует Женевский автосалон.

Изначально планировалось, что автошоу пройдет в два этапа: с 14 по 19 февраля — в Женеве, а в ноябре — в Дохе. Но потом дирекция автофорума сообщила, что в эти непростые времена многие бренды не в состоянии принять участие в зимней выставке в Европе. Такую позицию озвучила гендиректор автосалона Сандро Мескита.

Автосалон в Женеве проводится с 1905 года. В 2020 году он был отменен впервые за его многолетнюю историю. В 2022 году автосалон тоже не состоится.

22 августа в Москве откроется автовыставка MIMS Automechanika Moscow 2022 и выставка автомобильной индустрии «Интеравто-2022». Отраслевая выставка является главной для поставщиков автомобильных деталей и аксессуаров в России и странах СНГ.