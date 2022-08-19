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Заммэра Сергунина рассказала о программе мероприятий в Москве ко Дню флага

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Столичные культурные площадки организуют более 60 праздничных мероприятий ко Дню государственного флага России, который отмечается 22 августа. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Свою программу представят парки, музеи, библиотеки, культурные центры, городские кинотеатры и ВДНХ. Они приглашают посмотреть исторические фильмы, выступления творческих коллективов, побывать на тематических выставках, послушать лекции по истории нашей страны и узнать о достижениях выдающихся соотечественников», — отметила вице-мэр.

В честь праздника территорию ВДНХ украсят российскими флагами, волонтеры будут раздавать флажки и ленточки в цветах триколора, а на выводном круге состоятся показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды.

21 августа в музее славянской письменности «Слово» пройдет экскурсия, участникам которой расскажут, как триколор стал официальным символом России при Петре I и какая атрибутика использовалась до появления флага. В этот же день в центре «Космонавтика и авиация» состоится лекция «История отечественной космонавтики». Слушатели узнают о первых полетах, о межпланетных исследованиях и других важнейших событиях, без которых невозможно изучение космоса.

Для посетителей библиотек подготовили интеллектуальные викторины и лекции, посвященные истории российского флага. Также в честь праздника в культурных центрах столицы пройдут выступления местных творческих коллективов. В Воронцовском парке запланирован концерт, на котором выступят ансамбль «Вселена folk» и певица Юлия Морозова, а в саду имени Баумана эстрадно-джазовая певица Ольга Безрукова исполнит произведения русских композиторов под аккомпанемент Дениса Чефанова.

В Гончаровском парке 22 августа пройдут занятия по аппликации и каллиграфии, а в саду «Эрмитаж» состоится пленэр по созданию пейзажа в технике пастельной живописи.

Галерея Ильи Глазунова 21 августа приглашает горожан на экскурсию, в ходе которой им покажут портреты людей, оказавших большое влияние на развитие общественной жизни, науки и культуры в России. Также гостей ждет знакомство с циклом картин «Город» и иллюстрациями Глазунова к произведениям отечественной литературы.

22 августа в некоторых кинотеатрах «Москино» покажут классические картины: «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), «Броненосец «Потемкин» (1925), «Начальник Чукотки» (1966).

День государственного флага РФ установлен в 1994 году указом президента. Историки утверждают, что первые сведения о триколоре были обнаружены в указах царя Алексея Михайловича Романова в 1669 году. Тогда на воду был спущен парусный фрегат «Орел» и на его борту подняли этот флаг.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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