Левандовски пытались ограбить у тренировочной базы «Барселоны»

Преступники попытались ограбить нападающего испанского футбольного клуба «Барселона» Роберта Левандовски прямо около тренировочной базы. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил портал Mundo Deportivo.

Левандовски раздавал автографы через окно автомобиля. В этот момент грабители сорвали с его запястья часы Patek Philippe стоимостью €75 тыс.

Источник Mundo Deportivo сообщил, что Левандовски сам попытался вернуть свои часы, поймав грабителей, но те убежали, и футболист потерял их из виду.

Позже злоумышленники были задержаны испанской полицией. После того как футболист опознал преступников, те признались во всем и рассказали, что закопали часы в саду рядом с базой.

В июле российского теннисиста Карена Хачанова ограбили на турнире в Германии. В его номер проникли грабители и вытащили всё даже из сейфа. Сообщалось, что специальные службы принимают меры по идентификации преступников.