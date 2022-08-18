Еще два компьютерных томографа поступили в больницы Удмуртии

В Игринскую и Можгинскую районные больницы Удмуртии поступили новые компьютерные томографы. Об этом заместитель председателя республиканского правительства Эльвира Пинчук сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, оборудование приобрели по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». До конца 2022 года аналогичный аппарат должен поступить в республиканский онкологический диспансер имени Сергея Примушко, пишет ИА «Сусанин».

В целом за последние два года в больницах республики существенно обновили парк компьютерных томографов. Шесть аппаратов установлены в Завьяловской районной, Глазовской межрайонной, республиканской клинической инфекционной больницах и горбольницах № 2, 7, 8 в Ижевске.

Как уточняет Udm-info.ru, еще один томограф сейчас устанавливают в республиканском клинико-диагностическом центре.

Компьютерная томография на сегодняшний день является одним из лучших методов диагностики. Высокое разрешение и передовое программное обеспечение позволяют обнаруживать заболевания на самых ранних стадиях. С начала пандемии коронавируса подобные исследования стали одними из самых востребованных.