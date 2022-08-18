Операцию «Встречная полоса» проводят в Мурманской области

Госавтоинспекция подвела промежуточные итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса» в Мурманской области. За неделю за выезд на полосу встречного движения в регионе остановили 125 водителей.

Акция проводится с 12 по 21 августа. По данным ГИБДД, впервые на нарушении движения по полосам попались 120 водителей, еще пять автомобилистов совершили нарушение повторно. Об этом пишет ИА «Би-порт».

В Госавтоинспекции напоминают, что штраф за выезд на встречную полосу в неположенном месте составляет 5 тыс. рублей. Также водителю грозит лишение права на управление транспортным средством на срок до шести месяцев. При повторном нарушении возможно лишение прав сроком на один год.