Лесничества Омской области получили новую спецтехнику

В лесничества 10 районов Омской области поступила новая спецтехника. Об этом сообщает главное управление лесного хозяйства.

Лесопатрульные автомобили распределили между лесничествами Крутинского, Называевского, Саргатского, Тюкалинского, Калачинского, Любинского, Муромцевского и Усть-Ишимского районов. В Тевризский и Седельниковский районы поступили два снегохода «Тайга».

«В течение последних пяти лет мы такого количества техники не приобретали — 3–4 единицы получали и передавали в лесничества, которые наиболее нуждались в ней. Всё понятно: в условиях нашей работы техника изнашивается быстро, потому что эксплуатируется, особенно на севере, изрядно», — объяснила первый замначальника управления Ольга Шарапова.

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», по проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» ведомство получает технику для лесхозов, а свои территориальные отделы — лесничества оснащает по подпрограмме «Развитие лесного хозяйства» госпрограммы региона «Охрана окружающей среды».