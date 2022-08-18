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Красноярский производитель лифтов нарастит производство

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Красноярский производитель лифтов заявил о готовности обеспечить регион своей продукцией. В условиях санкций ООО «Еонесси» в год выпускает 400 лифтов с отечественными комплектующими.

На предприятии проводится модернизация станков, наращивается выпуск новых моделей. Это стало возможно благодаря поддержке краевого фонда развития промышленности, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Фонд, созданный по инициативе губернатора Александра Усса, оказывает помощь предприятиям в развитии производства и налаживании импортозамещения, представляя кредиты по льготной ставке.

Ранее Красноярский край по итогам 2021 года вошел в десятку лидеров рейтинга социально-экономического положения в России. Первое место у ЯНАО, который обошел Москву. Об этом говорится в рейтинге регионов ФоРГО, подготовленном на основе ежеквартальных исследований по данным Росстата, Минфина, Налоговой службы и Федерального казначейства.

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