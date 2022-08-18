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Российские школьники взяли золото на олимпиаде по информатике в Индонезии

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Фото: Минпросвещение РФ
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Российские школьники стали золотыми и серебряными призерами международной олимпиады по информатике IOI 2022, которая прошла в Индонезии.

Участие в соревновании принимали порядка 350 человек из 90 стран. Россию представляли четыре человека, трое из которых являются выпускниками бесплатной образовательной программы для школьников 5–11-х классов «Тинькофф Поколение». Ученики, прошедшие продвинутый курс по алгоритмам и структурам данных, заработали на олимпиаде две золотые и одну серебряную медали.

Как отметила руководитель по развитию HR-бренда и образовательных программ «Тинькофф» Екатерина Шестимерова, «олимпиада IOI для школьников, увлеченных информатикой, — это как Кубок Дэвиса для теннисистов или чемпионат мира по футболу для футболистов». Победа в таких соревнованиях, подчеркнула она, «это не просто регалии, это академический трамплин, который позволяет школьникам выбрать любой вуз для учебы или получить стажировку в крупнейших IT-компаниях». «Мы инвестируем более 120 млн рублей в образовательные программы ежегодно, это наш вклад в повышение качества образования и развитие технологического сектора страны в целом», — добавила Шестимерова.

Образовательная программа «Тинькофф Поколение» была запущена в 2018 году. Она объединяет такие направления, как олимпиадная математика, машинное обучение, алгоритмы и структуры данных. Набор на курсы проходит два раза в год по результатам экзаменов, ближайший стартует 24 августа. С начала запуска программы обучение по ней прошли 4,5 тыс. школьников. Ее выпускники часто занимают призовые места в соревнованиях по математике и информатике различного масштаба.

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