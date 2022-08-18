Продажу льготных авиабилетов в районы Арктики возобновят в Якутии
В сентябре в Якутии возобновят продажу льготных авиабилетов арктические районы. Такую задачу поставил глава республики Айсен Николаев. Правительству поручено изыскать на эти цели 175 млн рублей.
По словам Николаева, которые приводит ИА YakutiaMedia, потребность населения в таких льготных авиабилетах высока, жители районов и главы муниципалитетов постоянно обращаются с подобными просьбами. Необходимо сделать так, чтобы уже сентябре люди могли летать в Арктику по льготным тарифам, сказал глава Якутии.
При расчетной потребности в 600 млн рублей, в этом году предусмотрено на эти цели 425 млн рублей. Это позволило обеспечить жителей арктических районов льготными авиабилетами до середины сентября. На данный момент субсидия полностью исчерпана, поэтому продажу субсидируемых авиабилетов приостановили.
Ранее были субсидированы маршруты по удаленным направлениям с наиболее высокой стоимостью проезда из Якутска. В этот перечень включили рейсы до 14 арктических населенных пунктов.
С этого года изменились условия программы. Принято решение установить круглогодичный период субсидирования, снять возрастные ограничения и увеличить квоту с двух-трех мест до девяти-десяти в одну сторону. Также программа стала адресной — субсидируемые авиабилеты предоставляются гражданам, имеющим фактическое место регистрации на территории муниципального района Арктической зоны республики.
ИА SakhaNews уточняет, что по маршруту Якутск – Батагай базовый экономический тариф составляет 22 900 рублей, а субсидируемый тариф — 9,1 тыс. рублей. Базовый тариф перелета по маршруту Якутск – Саскылах — 36 565 рублей, а субсидируемый тариф — 14,6 тыс. рублей. Базовый экономический тариф перелета Якутск – Мома — 24 855 рублей, субсидируемый тариф — 9,9 тыс. рублей. С января по сентябрь самыми востребованными маршрутами являются перелеты в Батагай, Тикси, Оленек и Чокурдах.