Лесные ванны на берегу реки: россияне увлеклись загородной недвижимостью

Согласно совместному исследованию ВЦИОМ и «Дом.РФ», почти 70% россиян мечтают жить в собственном доме за городом. При этом многие сегодня стремятся не просто приобрести такой дом, но и жить в нем в окружении людей своего круга. Как это сделать — в материале «Известий».

Дефицитное предложение

Времена меняются, а ценность элитной загородной недвижимости неизменна. Дом высокого класса всегда выгодно подчеркивал статус своих владельцев, обеспечивая комфорт жизни и безупречность окружения. Мотивом тех, кто собрался переехать за город, как правило, является желание проводить больше времени с семьей на лоне природы — экологичность сегодня доминирует во всех сферах жизни. Для взыскательных же покупателей помимо перечисленного важен и престиж загородной локации.

Традиционные направления для элитных подмосковных поселков легко назвать сразу: это Рублево-Успенское и Новорижское шоссе. По данным консалтинговой компании Knight Frank Russia, здесь сосредоточен основной объем предложения элитного загородного жилья. На Новорижском направлении предлагается 44% всех коттеджей, таунхаусов и участков элитного сегмента. На Рублево-Успенское шоссе приходится 35% лотов. При этом на первичном рынке у Рублево-Успенского шоссе только 15% экспозиции. Новых проектов высокого класса в целом здесь крайне мало. Так, по данным агентства элитной недвижимости Savills, объем предложения за последние три года в Подмосковье в целом сократился почти на 50% .

Проблема покупки загородного дома в этих местах осложняется не только малым количеством новых объектов, но и тем, что высокобюджетный вторичный рынок представлен неликвидными домами, устаревшими с точки зрения архитектуры и эксплуатационной нагрузки. Покупатели же сегодня хотят приобрести новый современный дом с качественной жилой средой и развитой инфраструктурой на территории. Но одним из главных критериев выбора загородного жилья по-прежнему остается близость к Москве. Такое предложение на рынке есть, но продается оно, как правило, очень быстро. Например, в готовом элитном поселке «Березки River Village» на 17-м км Рублево-Успенского шоссе от компании «Галс-Девелопмент» весь объем домов практически распродан, хотя несколько интересных вариантов еще осталось.

Экосистема

Элитный поселок «Березки River Village» имеет уникальное природное окружение. Он расположен на берегу реки Медвенки, правого притока Москвы-реки. Поселок окружен водой с двух сторон — русло реки дополняет каскад великолепных прудов. Крупный лесной массив надежно укрывает поселок от дорог, а наполненный хвойным ароматом леса воздух создает в доме атмосферу жизни в гармонии с природой. В целом же Рублево-Успенское направление считается самым экологически чистым районом Московской области.

Профессиональная команда в лице управляющей компании поселка бережно сохраняет этот уголок природы в первозданном виде: речная вода регулярно проходит контроль на соответствие нормативам качества, а зимой дороги в «Березках» обрабатываются особым методом, который пришел к нам из скандинавских стран — снежный слой частично срезается и укатывается до образования ровного дорожного полотна, которое при необходимости посыпается мраморно-гранитное крошкой, никаких химических реагентов. Помимо уникального природного окружения поселок «Березки River Village» имеет целый ряд важных преимуществ. Одно из них — близость к Москве. Поселок имеет удобный выезд на скоростную магистраль — платный северный обход Одинцова. Дорога до города занимает всего 15 минут, а строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта позволит доезжать от МКАД до «Москва-Сити» за рекордные 7 минут. Но часто выезжать за пределы поселка его жителям не потребуется.

На высшем уровне

Внутренняя инфраструктура «Березки River Village» соответствует высокому статусу резиденций и достойна самой высокой оценки. Не зря в 2021 году «Березки River Village» был признан лучшим поселком года по версии премии «Поселок года», а ранее удостоен награды престижного международного конкурса European Property Awards. В поселке возведен кампус Кембриджской школы с детским садом. Обучение в ней ведется на английском и русском языках, а по окончании учебы воспитанники получают российский государственный диплом и диплом международного образца, открывающий двери в лучшие университеты миры.

Особая гордость поселка — круглогодичная ледовая арена, где регулярно проходят тренировки по хоккею и фигурному катанию под руководством заслуженных тренеров-мастеров спорта. Здесь, в «Березках», тренируют своих наследников звезды российского и мирового хоккея, а также герои телеэкранов — именитые жители Рублевки. Кроме активностей на льду в спорткомплексе можно посетить школу фехтования. Для взрослых работают секции йоги и кросс-фита.

Для детей на территории «Березок» обустроен просторный парк приключений «Четыре сезона» с комплексом горок и качелей. Для активного образа жизни всей семьи в поселке созданы велосипедные и беговые дорожки, теннисные корты и футбольные поля. Авторы проекта предусмотрели благоустроенную набережную и даже вольеры для выгула и дрессировки собак. А вскоре в поселке появится и wellness-центр с открытым подогреваемым бассейном, летней террасой и рестораном. Премиальная инфраструктура «Березок» является привилегией, которой может похвастаться далеко не каждый элитный поселок на Рублево-Успенском шоссе.

Стать архитектором своей жизни

Архитектурная концепция «Березки River Village» заслуживает отдельного внимания. Ее создавал швейцарский архитектор Даниэль Шиндлер. Традиционных для дорогой ниши стилей — помпезных дворцов и особняков — здесь нет. «Березки River Village» — это функциональные, наполненные светом дома европейской современной архитектуры.

В поселке есть 18 типов домов, у каждого свое название, отражающее индивидуальные конструктивные особенности, например Crystal, Atrium, Cubes, Bricks и т.д. Финальное решение по внешнему облику своего дома покупатели могут также выбрать из нескольких вариантов. По заказу «Галс-Девелопмент» архитекторами бюро Никиты Маликова был создан новый и по-настоящему уникальный продукт на рынке премиального загородного жилья — дизайн-код, который включает в себя различные варианты оформления фасадов и рекомендации по отделочным материалам.

Реализация проекта «Березки River Village» близка к завершению, в продаже остались последние лоты. Среди них есть эксклюзивное предложение — дома с панорамным видом на воду на первой береговой линии, что является большой редкостью для Рублево-Успенского направления. В экспозиции сегодня представлена самая просторная резиденция поселка — Flora площадью около 1,5 тыс. кв. м. В этом доме № 224 не только выход к воде и прекрасные виды, но и более чем роскошное содержание: каминный зал, зимний сад, закрытая терраса со спа и бассейном. Еще один интересный лот — дом № 232, Pool-House. Архитектура дома предлагает каждому члену семьи личное пространство. Снаружи под навесом расположен открытый бассейн.

Хорошее соседство — важный аргумент в выборе загородного жилья. В «Березки River Village» уже сложился свой круг, резиденции здесь покупаются для личного проживания. Закрытая жилая территория очень сближает — собственники организуют добрососедские сообщества и проводят совместные праздники. А для решения ежедневных задач у жителей есть свое мобильное приложение, с помощью которого можно заказать пропуск, услуги клининга или поиск домашнего персонала.

Лесные ванны

На востоке распространен целительный ритуал под названием «лесная ванна». Это пешая прогулка, во время которой необходимо прочувствовать и впитать в себя все запахи, звуки и краски леса. В «Березки River Village» «лесные ванны» можно принимать ежедневно. Главную эмоцию поселка создает естественное окружение: взрослый густой лес, березовые рощи, река. Здесь легко сохранять ясность ума и спокойствие, посвящая себя любимому делу и созиданию.

Новые жизненные реалии доказывают: мой дом — моя крепость, пространство и территория. Просторный современный новый дом на легендарном Рублево-Успенском шоссе становится как раз таким местом. В поселке «Березки» в 17 км от МКАД каждый резидент — не просто житель, а архитектор своей жизни. Свои правила, своя аудитория, свои цели. В комфорте, безопасности и в кругу единомышленников.