В августе 91-го

«Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» — писал великий русский писатель Александр Пушкин в «Капитанской дочке». Тем не менее Россия на своем веку таких бунтов видела много. Она пережила множество восстаний, революций и потрясений. Медный и Соляной бунты XVII века, восстание Пугачева в XVIII, декабристский мятеж в XIX столетии. XX век навсегда войдет в историю как время крушения двух наших Отечеств — Российской империи и Советского Союза. На фоне таких геополитических катаклизмов точечные потрясения просто забываются. К таким историческим событиям, которые сейчас даже, возможно, не вспомнят многие их современники, можно отнести августовский путч 1991 года. Однако именно с ним зарождалась новая Россия. Именно он стал буревестником «крупнейшей геополитической катастрофы», как называл распад СССР Владимир Путин.

Август 1991 года без преувеличения потряс весь СССР. И потряс прежде всего тем, что обычные граждане не понимали происходящих событий. Понять то, что творилось в столице, и правда было сложно. По телевизору шел балет «Лебединое озеро». По улицам Москвы — колонны танков. Таковым был портрет дня, который положил начало активному крушению СССР. Но надо понимать, что развалу страны способствовали более глубокие причины: экономический кризис, забастовки, межэтнические конфликты в союзных республиках. И власти находились в поисках решений, способных сохранить Страну Советов. Но как показала история, такие универсальные решения найдены не были.

Путчу, а именно под таким названием это событие вошло в учебники истории, предшествовал ряд событий. Исправить накопившиеся системные проблемы тогдашнее руководство СССР хотело с помощью нового Союзного договора. Он предполагал, что вместо СССР должен был быть образован Союз суверенных государств (ССГ). Планировалось грандиозное превращение СССР в конфедерацию. Но эти мечты так и остались на неподписанных бумагах.

В руководстве Союза были противники такого решения. Попытка 19–21 августа 1991 года помешать подписанию этого договора и вошла в историю как августовский путч. Возникшие разногласия, как утверждается, пытались решить мирно. За день до путча в резиденцию президента СССР Михаила Горбачева в Форосе (Крым) прибыло несколько представителей высшего руководства страны. Они, как утверждается, потребовали от Горбачева остановить подписание договора, а также ввести чрезвычайное положение. Однако согласия первого и последнего президента СССР визитеры не получили.

Именно вслед за этим был образован ГКЧП (так назвали себя путчисты), а обязанности главы государства были возложены на вице-президента СССР Геннадия Янаева. Помимо самого Янаева туда вошли высшие должностные лица страны, включая вице-президента, премьер-министра, министра обороны, председателя КГБ. Заговорщики опирались на Всесоюзный референдум, прошедший 17 марта 1991 года. На нем большинство граждан высказалось за сохранение Советского союза. Следовательно, как полагали в ГКЧП, поддержка населения будет обеспечена. Поддержка действительно была высокой. За сохранение СССР «как обновленной федерации равноправных суверенных республик» проголосовали 77% граждан Страны Советов. Вот путчисты и решили, опираясь на плебисцит, организовать бунт.

Но «восстание» провалилось, а приготовленные войска были отведены от Москвы. В ночь на 22 августа самолет с Горбачевым приземлился в аэропорту Внуково-2. В этот же день большинство путчистов были арестованы, а один из членов ГКЧП — глава МВД Борис Пуго — покончил с собой.

Этот путч с уверенностью можно было бы назвать «бессмысленным и беспощадным». Но только вот смысл в нем был: он стал финальным аккордом в противостоянии союзного центра и республик. Смысла не видели только обычные граждане. Да и пощада была. Бунт прошел почти бескровно. Погибли лишь трое защитников Белого дома: Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Другие народные волнения в России потребовали, к сожалению, гораздо большей крови. К слову, самих заговорщиков амнистировали уже спустя несколько лет. Многие из них прожили еще несколько десятилетий после провалившегося мятежа. К примеру, бывший первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов умер в прошлом году на 90-м году жизни. Он был последним путчистом.

История не терпит сослагательных наклонений, но многие политики и эксперты до сих пор задаются вопросами об этом событии. Что ожидало бы страну при успехе путчистов? Был ли у СССР шанс на сохранение? Было ли это государственным переворотом? Вопросов и правда больше, чем ответов. Сам Горбачев, к слову, тоже в свое время обмолвился, что «всей правды» о ГКЧП никто никогда не узнает. А значит, и эту страницу истории закрывать еще рано, несмотря на смерть всех путчистов.

Ясно одно: в попытке создать новое государство было потеряно старое. Да и победа ГКЧП вряд ли бы стала спасительной пилюлей для СССР. У путчистов не было альтернативного плана развития страны, которая в тот момент катилась в пропасть. Кроме того, в РСФСР уже был достаточно высок авторитет Бориса Ельцина, и очередной переворот, думается, был неизбежен. Возможная победа путчистов, вероятно, просто бы отсрочила распад Страны Советов. Сохранить Союз было возможно только частично.

Даже во Всесоюзном референдуме о сохранении СССР, упомянутом выше, участвовали только девять республик из 15: Россия, Украина, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. В каждой из этих стран поддержка сохранения превысила 70%. Тем не менее Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Армения и Грузия официально отказались проводить референдум. Поэтому и вопрос о сохранении «красной империи» был лишь на бумаге. Исторически ответ был предрешен.

Автор — политолог, журналист

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