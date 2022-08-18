Неприятность эту мы переживем

Две трети граждан России ни разу не были за границей. Оно и понятно. Во-первых, полно дел дома. А в теплое время года еще и на даче. На море Черное вырваться раз в год хотя бы. И уже хорошо.

Во-вторых, выбираться за границу хлопотно и дорого. Особенно сейчас. А люди у нас в большинстве своем небогаты. Растратить свою годовую зарплату или пенсию на шопинге в Милане не спешат.

То есть для большей части страны все эти страсти по Шенгену, заполонившие российское инфопространство, вообще неактуальны. Даже если ЕС решит отгородиться от нас сплошным железным занавесом, среднестатистическому жителю страны будет от этого ни холодно ни жарко. Понятно, что радикальные визовые рестрикции вряд ли положительно скажутся на наших экономических связях с Евросоюзом. Хотим мы того или нет, страны ЕС совокупно пока еще остаются основным торговым партнером России. Однако возможная шенгенская блокада большинство наших граждан в практическом плане никак не затронет.

Проблема в другом. Даже если ты ни разу не бывал в ЕС и не особо-то стремился попасть туда, потенциальная возможность беспрепятственно посетить любую европейскую страну при наличии времени и финансовых возможностей была важной составляющей постсоветского мировосприятия. Свобода передвижения, которой в подходящий для момент мог воспользоваться буквально любой гражданин России, как бы автоматически делала его частью большой Европы.

По сути та или иная форма интеграции, сопряжения с Западом лежала в основе российской внешней, а, стало быть, и внутренней политики как минимум с конца 80-х годов прошлого века. Целые поколения сформировались на мысли о том, что все наши разногласия со странами ЕС из разряда «милые бранятся — только тешатся». Стоит только растолковать нашим непонятливым и упертым западным партнерам, что торговать гораздо выгоднее, чем враждовать. И рано или поздно наступит долгожданный «мир, дружба и жвачка».

Даже в конфликтные 2008 и 2014 годы мы всего лишь старались «уважать себя заставить». Россия до последнего делала публичную ставку на построение общеевропейского экономического пространства. Не далее как в январе 2021 года на онлайн-форуме в Давосе президент РФ говорил о совместной повестке дня для Европы от Лиссабона до Владивостока.

В напряженном сверх меры 2022 году Россия по-прежнему отказывается идти на полный разрыв с Западом. Если железный занавес впервые со времен холодной войны все-таки разделит Европу по живому, то опущен он будет не с нашей стороны. Да, Россия предлагает Евросоюзу не самые приятные для него условия. Их принятие будет воспринято многими как моральная капитуляция Брюсселя перед Москвой. Но если отбросить эмоции и посмотреть на ситуацию сугубо прагматично, то получается, что без восстановления отношений с Россией Европе не преодолеть ни энергетический, ни социально-экономический кризис. Время сейчас играет скорее против ЕС, хотя и нам от углубляющегося разрыва с «традиционными» рынками сбыта будет непросто.

Наверное, правы те, кто видит в визовой и прочих формах дискриминации русских в ЕС преимущественно иррациональную составляющую. Потому что с точки зрения логики и здравого смысла объяснить поведение европейцев весьма затруднительно. Как показывает практика, задирать РФ можно. Причем довольно долго. Но только не бесконечно. В любом случае делать это в преддверии зимы на пике энергетических дисбалансов и рекордных цен на углеводороды в высшей степени глупо. Если кому-то кажется, что остановка транзита российского газа по техническим или иным причинам не может произойти никогда, то это вовсе не так. В определенный момент критическая масса угроз, оскорблений и санкций против страны и ее граждан может переполнить даже самую бездонную чашу терпения.

Поэтому в ближайшие месяцы Россия может пойти на два относительно приемлемых для нее варианта. Либо мы полностью восстанавливаем взаимодействие по природному газу, включая запуск полностью готового и ждущего своего часа «Северного потока – 2». И тогда будет хорошо и России, и Евросоюзу. Либо целые отрасли промышленности в ЕС остаются без критически важного для них сырья, а население переходит на энергетические «карточки». Для России это будет означать значительные трудности, а для Европейского союза — социально-экономическую катастрофу. Очевидно, что второго варианта мы будем избегать до последнего, но исключать его полностью всё же нельзя.

Визовые демарши отдельных стран ЕС, равно как и заведомо провокационный демонтаж советских памятников в Прибалтике, Польше и Финляндии, стоит рассматривать именно в этом контексте. Перед Европой стоит дилемма. Либо поставить на кон свое благополучие (оно, кстати, для постсоветской России было определенным целевым ориентиром), чтобы продемонстрировать всю глубину своего неприятия русских. Причем любых — и «прорежимных», и оппозиционно настроенных, и политически индифферентных. И прошлых, и нынешних, и даже будущих. Либо отказаться от попыток «отмены» России. Которая ни физически, ни ментально из Европы никуда не денется. И с которой так или иначе рано или поздно придется договариваться на равных. И по остаткам общей экономики, и по неделимой континентальной безопасности.

Однако и нам самим предстоит сделать непростой выбор. Если ЕС, вопреки здравому смыслу и своим собственным интересам, всё же пойдет на полный и окончательный разрыв отношений, насколько мы морально и практически готовы к такому сценарию? Судя по довольно нервной реакции на сообщения о шенгенских ограничениях, как-то не очень. И в этом наша слабость. Если француз или немец и переживает, что обмен санкциями между РФ и ЕС бьет по его кошельку, то едва ли горько плачет, если не может провести отпуск в Крыму или Краснодарском крае. Пожалуй, в этом нам всем стоит взять с европейцев пример. И не дергаться по шенгенским пустякам. Что, кстати, большая часть России уже давно и делает…

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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