ФСБ задержала членов террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»

Восемь членов ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ) задержаны в Красноярске, Москве и Новосибирске. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что задержанными являются выходцы из стран Центральной Азии. Они осуществляли финансирование террористической структуры, действующей в Сирии? и призывали к совершению преступлений террористического характера на территории России.

При задержании у членов терорганизации были изъяты средства связи, электронные носители информации и банковские карты. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Днем ранее в ФСБ сообщили, что в Джанкое и Ялте была разгромлена законспирированная ячейка террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), координировавшаяся с Украины.

Отмечалось, что задержанные вели «целенаправленную работу по распространению в России террористической идеологии» и вербовали в свои ряды местных мусульман.