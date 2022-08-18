Новую медаль учредят в Амурской области

В Амурской области предложили учредить новую медаль «За заслуги перед Амурской областью» и почетный знак «За заслуги». Работу над совершенствованием системы наград и поощрений продолжает региональное законодательное собрание. Депутаты рассмотрели соответствующие изменения в законопроект на заседании комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики.

Как отмечает ИА PriamurMedia, почетный знак, ранее относившийся к иным формам поощрения, утверждаемым главой региона, предложено наделить высшим статусом. Медалями будут награждать за особые заслуги в развитии экономики, науки, культуры, искусства, спорта, образования и других сфер.

Получение метали «За заслуги перед Амурской областью» не будут ограничивать стажем и местом проживания. Главное — вклад в развитие региона и повышение его престижа, отметила запредседателя заксобрания, глава комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Валентина Калита.

Сразу в двух чтениях законопроект рассмотрят на ближайшем заседании регионального парламента, которое пройдет 25 августа.

Амурская служба новостей напоминает, что в Приамурье в 2021 году была утверждена система региональных наград. Высшей формой поощрения являются почетный знак «Материнская слава», звания «Ветеран труда Амурской области», «Почетный донор Амурской области», профессиональные почетные звания, почетные грамоты.