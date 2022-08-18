Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
Мир
Россиянин Дубников освобожден из-под стражи в США до вынесения приговора
Мир
The Telegraph предрекла потерю Западом интереса к Киеву через три месяца
Спорт
Леброн Джеймс подпишет новый контракт с «Лейкерс» почти на $100 млн
Армия
БПК «Адмирал Левченко» войдет в состав группировки Северного флота
Мир
МИД РФ обвинил канадские СМИ в отрицании преступлений Киева
Происшествия
Более 20 детей отравились в лагере «Юнга» во Владивостоке
Наука
В России завершили госиспытания РЛС для отслеживания малых спутников
Мир
Основатель Pink Floyd допустил тайное убийство Ассанжа в США
Общество
Генпрокуратура вскрыла хищения почти 1 млрд рублей из средств на нацпроекты
Мир
Fitch повысило долгосрочный рейтинг эмитента Украины до «CC»
Общество
Россияне активно едут в Белоруссию за товарами ушедших из РФ брендов

Вышел трейлер американского ремейка «Иронии судьбы» с Эммой Робертс

0
Фото: YouTube
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сети появился трейлер американского ремейка советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Новую версию комедии снял российский режиссер Марюс Вайсберг. Он известен по фильмам «Бабушка легкого поведения» и «Любовь в большом городе».

Главные роли сыграли голливудские актеры Эмма Робертс и Томас Манн.

Фильм будет называться About Fate и выйдет в кинотеатрах 9 сентября. В русском переводе он будет известен как «Ирония судьбы в Голливуде».

Фильм расскажет о неожиданной встрече двух незнакомцев. В новой версии героями стали мужчина, который собирается сделать предложение возлюбленной, и девушка, оставшаяся без пары накануне свадьбы сестры.

Помимо Эммы Робертс и Томаса Манна в картине появятся Мэделин Петш, Бритт Робертсон и Льюис Тан.

Адаптацией сюжета пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…» занималась Тиффани Полсен, которая также работала над фильмами «Пара на праздники» и «Сбежавшая невеста». Продюсерами стали Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова.

Изначально планировалось, что картина выйдет на платформе Netflix 31 декабря 2021 года, однако релиз был отложен.

До этого Вайсберг уточнил, что задумка оригинального фильма оказалась актуальной в современных реалиях США. По его словам, инициативу съемки англоязычной версии фильма в Голливуде восприняли положительно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022