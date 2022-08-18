Вышел трейлер американского ремейка «Иронии судьбы» с Эммой Робертс

В сети появился трейлер американского ремейка советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Новую версию комедии снял российский режиссер Марюс Вайсберг. Он известен по фильмам «Бабушка легкого поведения» и «Любовь в большом городе».

Главные роли сыграли голливудские актеры Эмма Робертс и Томас Манн.

Фильм будет называться About Fate и выйдет в кинотеатрах 9 сентября. В русском переводе он будет известен как «Ирония судьбы в Голливуде».

Фильм расскажет о неожиданной встрече двух незнакомцев. В новой версии героями стали мужчина, который собирается сделать предложение возлюбленной, и девушка, оставшаяся без пары накануне свадьбы сестры.

Помимо Эммы Робертс и Томаса Манна в картине появятся Мэделин Петш, Бритт Робертсон и Льюис Тан.

Адаптацией сюжета пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…» занималась Тиффани Полсен, которая также работала над фильмами «Пара на праздники» и «Сбежавшая невеста». Продюсерами стали Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова.

Изначально планировалось, что картина выйдет на платформе Netflix 31 декабря 2021 года, однако релиз был отложен.

До этого Вайсберг уточнил, что задумка оригинального фильма оказалась актуальной в современных реалиях США. По его словам, инициативу съемки англоязычной версии фильма в Голливуде восприняли положительно.