Леброн Джеймс подпишет новый контракт с «Лейкерс» почти на $100 млн
Форвард баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс согласился на подписание с клубом двухлетнего максимального контракта на сумму $97,1 млн. Об этом в среду, 17 августа, сообщил ESPN.
Действующее соглашение 37-летнего спортсмена с «Лейкерс» истекает в конце сезона-2022/23. Благодаря новой сделке Леброн может не переживать, что следующим летом окажется в статусе свободного агента.
По условиям сделки баскетболист получит $97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. Стоит отметить, что за свой дебютный по новому контракту год американец должен заработать $44,5 млн.
По данному соглашению, общая зарплата Леброна за карьеру составит $523 млн и станет крупнейшей в истории НБА.
Поставленный ранее рекорд принадлежал форварду «Бруклин Нетс» Кевину Дюранту и составлял $508 млн.
Леброн — четырехкратный чемпион НБА, четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, четырехкратный самый ценный игрок НБА, самый результативный игрок регулярного чемпионата и новичок года.
В прошлом сезоне он провел за «Лейкерс» 56 матчей в регулярном чемпионате в среднем набирая 30,3 очка, делая 8,2 подбора и 6,2 передачи.
Леброн Джеймс выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года