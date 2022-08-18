Реклама
Прямой эфир
Экономика
В расчет инфляции могут включить стоимость жилищных услуг
Мир
В МИД РФ заявили об обсуждении с МАГАТЭ скорого визита на ЗАЭС
Происшествия
Один человек погиб и еще пятеро пострадали в ДТП под Тамбовом
Мир
Артиллеристы ВС РФ подавили огонь артустановки Caesar под Харьковом
Мир
Шольц выразил обеспокоенность по поводу обстрела Запорожской АЭС
Мир
Россиянина Дубникова экстрадировали из Нидерландов в США
Мир
ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару второй раз за сутки
Экономика
Ритейл начнет продавать просрочку
Мир
Около 11 человек пострадали в ДТП с туристическим поездом на Мальорке
Общество
Ответственность за тишину в домах хотят возложить на УК
Мир
США подтвердили переговоры с Турцией о поставках истребителей F-16
Наука
В России создали космический двигатель из керамики

Леброн Джеймс подпишет новый контракт с «Лейкерс» почти на $100 млн

0
Фото: Global Look Press/JAVIER ROJAS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Форвард баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс согласился на подписание с клубом двухлетнего максимального контракта на сумму $97,1 млн. Об этом в среду, 17 августа, сообщил ESPN.

Кавай, до свидания: какие сюрпризы готовит рестарт NBA
Джеймс против Ленарда, «Бруклин» без звезд и большой шанс для «Милуоки»

Действующее соглашение 37-летнего спортсмена с «Лейкерс» истекает в конце сезона-2022/23. Благодаря новой сделке Леброн может не переживать, что следующим летом окажется в статусе свободного агента.

По условиям сделки баскетболист получит $97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. Стоит отметить, что за свой дебютный по новому контракту год американец должен заработать $44,5 млн.

По данному соглашению, общая зарплата Леброна за карьеру составит $523 млн и станет крупнейшей в истории НБА.

Поставленный ранее рекорд принадлежал форварду «Бруклин Нетс» Кевину Дюранту и составлял $508 млн.

Леброн — четырехкратный чемпион НБА, четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, четырехкратный самый ценный игрок НБА, самый результативный игрок регулярного чемпионата и новичок года.

В прошлом сезоне он провел за «Лейкерс» 56 матчей в регулярном чемпионате в среднем набирая 30,3 очка, делая 8,2 подбора и 6,2 передачи.

Леброн Джеймс выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022