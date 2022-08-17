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Ремонт подпорной стены на реке Булак в Казани завершат в сентябре

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В Казани в сентябре этого года планируют завершить ремонт подпорной стены на реке Булак на участке от улицы Парижской Коммуны до улицы Татарстан. Об этом сообщает городская администрации.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 80%. Подрядчик, которым выступает МУП «Городское благоустройство», восстановил 81 м стены и 61 м бруса, пишет InKazan.ru. Для проведения работ в протоке был понижен уровень воды.

По словам замруководителя исполкома города Игоря Куляжева, через пару дней рабочие начнут снимать леса, шлифовать и красить подпорную стенку, а затем смонтируют опоры освещения, благоустроят прилегающую территорию и расчистят участок протоки от иловых отложений.

При восстановлении были использованы долговечные материалы. Стоимость работ составила 30,5 млн рублей, их выделили из резервного фонда города.

В апреле 2022 года подпорная стена на реке Булак обрушилась. Причиной стала коррозия закладных деталей, благодаря которым держались плиты.

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