Камеры наблюдения установят на незаконных свалках в Красноярске

В Красноярске на территории несанкционированных свалок появятся камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает региональное минэкологии, которое реализует проект совместно с министерством цифрового развития края.

До конца 2022 года планируется закупить два десятка камер с высоким разрешением. Техника сможет распознавать номера машин, которые свозят мусор.

По словам замминистра экологии Юлии Гуменюк, на сегодняшний день в регионе зафиксировано 722 незаконные свалки. Из них ликвидировано 477.

«Видеонаблюдение позволит нам в режиме реального времени следить за территориями и выявлять нарушителей. По закону человек, которого поймали «за руку», не только заплатит штраф, но и будет обязан ликвидировать всю свалку», — заявила замминистра.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, сообщения о несанкционированных свалках поступают в минэкологии регулярно. На место выезжают инспекторы, которые обследуют территорию, находят собственника участка и выдают предписание об устранении. Однако очень часто на месте ликвидированных свалок появляются новые. Камеры наблюдения должны помочь предотвратить их образование.