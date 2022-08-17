Первую очередь нового лесопитомника в Приморье сдадут до конца года
В Приморском крае до конца 2022 года планируют завершить строительство первой очереди лесопитомника тепличного типа. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в региональном правительстве.
Новый питомник для выращивания саженцев лесных пород с закрытой корневой системой появится в селе Каймановка Уссурийского горокруга. На сегодняшний день строители возвели каркас первой из шести теплиц, которые должны сдать до конца года.
В целом проект тепличного комплекса включает 22 теплицы. Их общая площадь составит более 12 тыс. кв. м. По данным краевого минлесхоза, работы ведет подведомственное учреждение «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов».
«Проектная мощность комплекса после выхода на полную мощность составит до 5 млн единиц посадочного материала в год, что полностью обеспечит потребности региона», — рассказал начальник производственно-технического отдела авиабазы Максим Барышев.
По его словам, также продолжается строительство тепличного комплекса в Партизанском округе.