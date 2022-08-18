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Душа компакта

Архитектор Александр Стариков — о том, как выбрать комфортное малогабаритное жилье и стоит ли это делать
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За минувшие несколько лет на рынке жилья произошло достаточно заметное уменьшение средних площадей квартир всех классах, а в особенности в масс-маркет сегменте. Этому поспособствовала нестабильная экономическая ситуация, вызванная пандемией и другими форс-мажорными факторами. Люди оказались вынуждены оптимизировать свои расходы, а бизнес — адаптироваться к актуальному спросу.

Снижение показателя средней площади квартир в новостройках можно назвать ситуативным трендом — иммунной реакцией на социально-экономические факторы и потрясения. Как только покупательная способность населения начинает снижаться, застройщики и архитекторы двигаются в сторону оптимизации стоимости лотов. Это можно сравнить с реакцией организма на резкое похолодание, когда кровоток временно направляется к наиболее важным органам для поддержания жизнеспособности.

Безусловно, назвать малогабаритные квартиры, студии или апартаменты идеальным вариантом сложно, но сегодня таковы реалии.

С другой стороны, многие молодые люди сегодня сами создают активный спрос на малогабаритное жилье в Москве. Речь идет не об окраинах и спальных районах, а о центре города, где целевой аудитории таких проектов удобно учиться или работать в непосредственной близости от дома и в рамках удобной логистики. Такой формат начал развиваться на рынке еще до кризиса, и сегодня во многих современных жилых комплексах можно найти адекватные компактные планировочные решения.

Даже малое жилье сегодня можно сделать комфортным и качественным — с помощью архитектурных подходов. Многие девелоперы пользуются такими возможностями.

В современных домах можно найти неплохие варианты планировок студий и однокомнатных квартир, а также «евродвушек» (гостиная совмещается с кухней и есть одна спальня). Искусство архитектора заключается в том, чтобы найти правильный баланс всех параметров, а для этого на плане расставляют мебель и определяют минимально допустимые габариты всех зон, проходов, расстояний между предметами и т.п. В результате в помещении нет ощущения стесненности.

Многие «страшные истории на ночь» о компактном жилье родились из примеров злоупотребления оптимизациями в ущерб любому здравому смыслу и чувству меры. В некоторых городах РФ встречаются дикие случаи, когда под номинальным названием малогабаритного жилья продается помещение без окон площадью 7 кв. м с вывеской «рабочие апартаменты».

Такое предложение не имеет ничего общего с цивилизованным рынком и логикой ведения зрелого бизнеса. И самое обидное, что подобные не слишком частые, но откровенно недобросовестные кейсы негативно влияют на репутацию всей строительной индустрии в общественном сознании.

С точки зрения конструктивных решений наиболее гибкий вариант для повышения комфорта компактного жилья — использование каркасной несущей системы. Это значит, что несущие элементы исключают из пространства квартиры и по возможности располагают вдоль наружных стен и коридора. Плохо, если, например, несущая колонна стоит посередине небольшой квартиры. Мокрые зоны — кухни и санузлы — также должны быть в глубине квартиры.

В таких помещениях можно сделать гибкую планировку из перегородок и мебели. При этом она может меняться в зависимости от обстоятельств и потребностей жильцов.

В малогабаритных пространствах для визуального увеличения нужны большие панорамные окна. Это добавляет проницаемость, естественное освещение и «воздух». Идеально — панорамные окна в пол, которые в последние годы стали куда более доступными по стоимости интеграции в проект. Также в малогабаритках должны быть места хранения в виде гардеробных и шкафов.

Но площадь помещения, чтобы оно оставалось функциональным и комфортным, должна быть от 20 до 35 квадратных метров. Если это квартира, предположим, для студента или молодой пары, то при правильной конфигурации плана она будет удобной и комфортной.

Более того, сейчас есть интересные малогабаритные кейсы в новом формате — «коливинг», когда общественные зоны выносятся в общее пользование, что позволяет оптимизировать планировку. Часть функционала квартиры вполне может быть перенесена на общественные зоны без потери качества жизни.

Да, впереди нас ждут не самые простые времена, но потребность в новом жилье у населения не исчезнет. До последних событий девелопмент в крупных городах развивался в сторону премиализации и накачивания проектов избыточными маркетинговыми ценностями для повышения класса объекта и цены. Сейчас же главным вызовом для архитекторов и застройщиков станет задача сохранить качество жилья и среды при более лаконичном подходе к проектированию, в том числе и в контексте создания компактных квартир.

Автор — партнер архитектурного бюро Syntaxis

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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