Установка контейнеров для раздельного сбора мусора началась в Аниве

В городе Анива Сахалинской области стартовала установка контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специальные баки появятся на всех стационарных площадках города. В них можно складировать стеклотару, пластиковые бутылки, алюминиевые банки.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, раздельный сбор мусора внедряется в рамках нацпроекта «Экология». До конца 2022 года емкости для сортировки отходов появятся в каждом муниципалитете на Сахалине, а в 2023-м — на Курильских островах.

На сегодняшний день в регионе действуют три сортировочных комплекса. Они расположены в поселке Ноглики, в городе Корсаков и на территории нового полигона «Известковый».