Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

The Doors, 18+

Режиссер: Оливер Стоун. В ролях: Вэл Килмер, Мег Райан, Кайл МакЛоклен, Фрэнк Уэйли

Фото: Про:взгляд

Впервые на большом экране — психоделический портрет Джима Моррисона, «короля ящериц», секс-символа, бунтаря, иконы поколения, искусно снятый трехкратным обладателем «Оскара» Оливером Стоуном. Эта финальная, отреставрированная версия была представлена на Каннском кинофестивале в 2019 году. Обновленная версия фильма позволит зрителям полностью окунуться в неистовую энергию шестидесятых годов и миф о человеке, чья музыка определила целую эпоху.

В прокате с 25 августа.

«Килер-хранитель», 18+

Режиссер: Чхве Джэ-хун. В ролях: Чан Хёк, Ли Сын-джун, Брюс Хан

Фото: portal.volga.film

Чан Хэк — легендарный наемный убийца, ныне отошедший от дел. Простая просьба присмотреть за девочкой возвращает его в мир перестрелок, погонь и рукопашных боев, когда мафия объявляет охоту на его подопечную. Сколько бы головорезов ни отправили против него, он не отступит, ведь теперь опасность угрожает и его близким.

С 18 августа в онлайн-кинотеатрах.

Неделя мексиканских сериалов, 16+

Фото: Кинопоиск/Televisa S.A. de C.V.

Запутанные сюжеты, закрученные интриги, эмоциональный накал. В онлайн-кинотеатре KION станут доступны 22 культовых мексиканских сериала, среди которых «Дикая Роза», «Моя вторая мама», «Два лица страсти», «Марисоль», «Любовь вне закона», «Узурпаторша», «Мачеха», «В плену страсти», «Наперекор судьбе». Самый знаменитый из них — теленовелла «Дикая Роза», один из первых сериалов, транслировавшихся на постсоветском пространстве. По сюжету, богатый наследник в исполнении Гильермо Капетильо вступает в неравный брак с главной героиней, Розой Гарсией (Вероника Кастро), «девушкой непростой судьбы». Молодой человек рассчитывает позлить своих родственников, но вместо этого проникается искренними чувствами к жене.

С 22 августа в онлайн-кинотеатре KION.

«Реальные упыри», 16+

Режиссеры: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити. В ролях: Тайка Вайтити, Джемейн Клемент, Джонатан Бруг, Кори Гонсалес-Макуэр

Фото: Кинопоиск/Вольга

В повторном прокате — хулиганское мокьюментари, породившее популярную франшизу и на весь мир прославившее творческий дуэт Вайтити и Клемента. Высмеивая и переиначивая клише вампирских саг, авторы рассказывают обаятельную историю о семье и дружбе экстраординарных героев. В фильме можно найти отсылки к множеству канонических произведений о кровопийцах — от «Носферату» и «Дракулы» до «Интервью с вампиром» и «Сумерек», — но приевшиеся образы обретают новую жизнь, органично вплетаясь в сюжет и нескончаемый поток гэгов.

В прокате с 15 августа.

Фестивали

«Короче», 16+

Фото: ИЗВЕСТИ/Александр Казаков

Десятый юбилейный фестиваль короткометражного кино «Короче» представит премьеры 25 новейших российских короткометражек. Среди них острая раскованная сатира — «Как с Максимом х(пип)ня случилась», урбанистическая история об отношениях «Ночью можно» с Глебом Пускепалисом, «Привет, Сандрин» — камерная драма о тонкой границе между страстью и преступлением, поэтический хоррор «Шурик», где одну из ролей исполнила Роза Хайруллина, «Рыбалка» с Сергеем Гилевым, «Отпечатки» с Ксенией Раппопорт и Дарьей Белоусовой, фантастический ромком «Паттерны», мистический триллер «Калачакра» и псевдодокументалка о чудесах, которые ещё случаются, — «Контактеры». Помимо конкурсных показов в этом году на фестивале будет представлена эксклюзивная программа для закупщиков, которые посещают смотр всё в большем объеме.

19 и 21 августа в кинотеатре «Заря» и «КАРО», Калининград.

«Докер», 16+

Фото: Сайт фестиваля «Докер»

Всего в программе основного конкурса этого года — 10 сильнейших историй из Австрии, Великобритании, Италии, Китая, Мексики, Нидерландов, Перу, Португалии, РФ и Франции, которые будут показаны в России впервые.

Среди хедлайнеров — мировая премьера российской картины «Живой», герой которой при помощи скульптур воскрешает память о погибших солдатах Второй мировой войны. «Нет пути домой» — пронзительная история об отце и дочери и о том, через что приходится пройти иммигрантам и их детям. Китайская кинолента «Мистер Тан» позволит взглянуть на реновацию старых китайских городов глазами их обитателей, а итальянская картина «Дети спящего великана» расскажет о жизни в крошечном вымирающем городке, затерянном в сердце Италии.

До 25 августа, кинотеатр «Октябрь».

«Традиция», 0+

Фото: пресс-служба фестиваля «Традиция»

«Традиция» — семейный фестиваль для любителей искусства всех возрастов. В этом году на площадках фестиваля состоится около 50 событий. В программе — спектакли, концерты, творческие встречи, поэтические чтения, игры, мастер-классы, ярмарка и лавки с традиционной русской едой.

С 11 часов дня и до позднего вечера на территории парка и усадьбы гостей фестиваля ждут Праздничный хор Данилова монастыря, «Калинов Мост», Маша Макарова («Маша и Медведи»), «волшебный голос» Евгении Смоляниновой, ансамбль древнерусского певческого искусства «Сирин», Елена Фролова, «Казачий кругЪ», Таисия Краснопевцева, поэты Дмитрий Воденников, Анна Ревякина и Анна Долгарева, группа «Джанго», Петр и Полина Лундстремы и серия мастер-классов от факультетов кино, анимации и Новой театральной школы университета «Синергия». Идея «Традиции» принадлежит писателю Захару Прилепину и режиссеру Эдуарду Боякову.

20 августа, с 11:00 до 22:00, Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина.

Театр и концерты

«Женитьба. Трагедия?», 12+

Режиссер: Андрей Гончаров. В ролях: Олег Соколов, Роман Колотухин, Надежда Флерова, Сергей Ушаков, Константин Любимов

Фото: Московский театр на Таганке

Вечная театральная классика в интерпретации творческого дуэта из Петербурга — режиссера Андрея Гончарова и сценографа Константина Соловьева. Со времен Гоголя русские свадебные ритуалы претерпели множество изменений: исчезли свахи и смотрины, приданое не играет столь значимой роли, но непоколебимым остается одно — простая женская мечта об идеальной свадьбе, разбивающаяся о суровый инфантилизм женихов. Женщины, стремящиеся выйти замуж во что бы то ни стало, мужчины, идущие по инерции в ЗАГС, свадебные кредиты и нервные срывы невест накануне торжества — почему в наш, казалось бы, просвещенный век нами движут всё те же причины, что и в далекие времена, — ответы на эти вопросы ищут авторы спектакля.

18 августа, 19:00, Театр на Таганке.

«Русские композиторы XX века: Д. Шостакович, Н. Мясковский, Н. Пейко», 6+

Фото: Российская государственная библиотека

Московский оперный дом и РГБ представляет новый необычный формат — иммерсивную лекцию-концерт, посвященную русским композиторам XX века и их художественному наследию. Редкая возможность послушать великие произведения Дмитрия Шостаковича, Николая Мясковского и Николая Пейко в атмосфере той эпохи, в которую творили эти авторы. Концерт пройдет в конференц-зале бывшей «Ленинки», полностью сохранившем антураж советского времени. Там же будет организована выставка, посвященная наследию знаменитых композиторов.

25 августа, 19:00, Российская государственная библиотека.

«Музыка кино» под открытым небом, 0+

Дирижер: Алексей Верещагин

Фото: vdnh.ru

Маэстро известен меломанам постановками опер в Большом и Камерном музыкальном театре им. Б.А. Покровского. На концерте прозвучат попурри на темы мелодий «Бондианы», шедевры Нино Рота из фильмов «Крестный отец», «Ночи Кабирии», «Дорога», «Ромео и Джульетта», кинохиты Эннио Морриконе из «Профессионала» и «Однажды в Америке», апогей романтизма Джеймса Хорнера из «Титаника», музыкальный блокбастер Клауса Бадельта и Ханса Циммера из саги «Пираты Карибского моря», а также сюита Циммера из «Гладиатора» и негласный гимн «фабрики грез» Ричарда А. Уайтинга из фильма «Отель Голливуд».

24 августа, 20:00, Зеленый театр ВДНХ.

Выставки, праздники и мастер-классы

«Москва и москвичи в эпоху Александра I», 0+

Фото: tsaritsyno-museum.ru

«Допожарная» Москва поражала путешественников размерами и парадоксальными видами. Рядом с дворцами стояли избы, розарии соседствовали с огородами, конские бега на площадях проходили в один день с травлей медведя. Столичного лоска город был лишен абсолютно. Большинство улиц не были замощены, и летом зарастали травой, а весной и осенью утопали в грязи. Из-за глинистой почвы появлялись болотистые места, не просыхавшие даже в жару. Но помимо них в Москве было множество чистых рек, ручьев и прудов, где москвичи стирались, купались и ловили рыбу в любую погоду.

До 16 октября, музей-заповедник «Царицыно».

«День фронтовой собаки», 6+

Фото: РИА Победа РФ

Семейный фестиваль «День фронтовой собаки» проводится в шестой раз. Посетителей музея «Главные оружейные реликвии армии» на Поклонной горе ожидают бесплатные групповые экскурсии с элементами исторической реконструкции. В антураже интерактивной экспозиции кинологи и их четвероногие друзья воспроизведут боевые эпизоды времен Великой Отечественной.

На площадке филиала «Г.О.Р.А.» пройдут концерты, многочисленные мастер-классы с собаками, лекции о собаках, дефиле, где главными действующими лицами станут домашние любимцы. А в одной из локаций будет работать стенд собачьего приюта Западного административного округа г. Москвы, и желающие смогут найти там себе любящего и верного друга.

В рамках праздника состоится торжественная церемония награждения победителей творческих состязаний, которые Музей Победы проводил ко Дню фронтовой собаки.

20 августа, Музей Победы.

Всемирный день фотографии в Пушкинском музее, 6+

Фото: Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

Первые фотограммы появились в 1802 году. Их создателями были британские изобретатели Томас Веджвуд и Гемфри Дэви. Наибольшую известность получили работы модернистов Ман Рэя и Ласло Мохой-Надя. Именно Мохой-Надь в конце 1920-х годов и придумал термин, который используется до сих пор.

На мастер-классах музея все желающие смогут создать собственную фотограмму — изображение, полученное фотохимическим способом без применения камеры. В специальном темном помещении посетители придумают и составят композицию из простых предметов, которую нужно будет засветить, затем проявят изображение и зафиксируют его. В результате получится монохромный снимок с силуэтами разных тонов и форм.

19 августа, «Мусейон» (Колымажный пер., д. 6, стр. 2), в 14:00, 15:30 и 17:00.